14 квітня. No time to die: Франція продовжує карантин, Південна Корея голосує на виборах, Трамп психує

Офіційні дані, актуальні на 11:30 14 квітня

Україна. Видужали понад 100 людей

Всього в Україні випадків коронавірусу:

встановлених випадків – 3 372

померлих – 98

одужали – 119.

З усіх встановлених випадків 594 – медпрацівники.

На амбулаторному лікуванні 1 907 пацієнтів.

Київ другу добу випереджає за кількістю хворих Чернівецьку область. У столиці 551 інфікований, на Буковині – 546.

В Івано-Франківській області 332 хворих, на Тернопільщині – 280.

Серед померлих стало більше чоловіків – 51 проти 47 жінок, продовжують переважати люди від 50 років.

За останню добу:

270 нових хворих

нових хворих 5 летальних випадків

летальних випадків 22 пацієнти одужали.

Серед нових хворих 64 медпрацівників. Серед тих, хто видужав, 3 медпрацівників.

За добу госпіталізували 69 людей, з них 3 дітей.

На Херсонщині коронавірус виявили у 32-річної жінки та її однорічної дитини.

Четвертий день в Україні загальна кількість тих, хто видужав, перевищує кількість летальних випадків.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Чернівецькій області(+84), Києві (+56) та Івано-Франківщині (32).

У ЗСУ кількість хворих з 13 квітня не змінилася – їх 19. У зоні ООС – жодного хворого з початку пандемії.

В окупованому Криму, за даними "влади", 32 хворих на коронавірус. На окупованій Луганщині – 14, на Донеччині – 18.

Вітчизняні потужності

У МОЗ запевняють, що українські лікарі та лікарні витримають до 3,5 тисяч хворих коронавірусом, які одночасно перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Два дні тому, 12 квітня, у лікарнях було 1 100 пацієнтів.

В Україні тестують апарати ШВЛ двох вітчизняних компаній. Якщо їхні потужності відповідатимуть закордонним апаратам, найближчими тижнями в лікарні відправлять "сотні" таких, каже президент.

Препарат "Хлорохін", який увійшов до єдиного українського протоколу лікування коронавірусу, частково припинили тестувати у Бразилії через ризик смертельних ускладнень.

Церква vs пандемія

В Одесі лікарі скаржаться на священнослужителів УПЦ МП, бо ті заважають розслідувати випадки зараження серед кліру та мирян.

Після натовпів прихожан на Вербну неділю правоохоронці таки склали адмінпротоколи на трьох священників. Щодо ще 12 вивчають матеріали.

"У нас свобода совісті, але ... майте ж совість!", – прокоментував ситуацію у своєму Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Головний санепідемлікар Віктор Ляшко свою чергою не виключає, що недотримання соціальної дистанції під час богослужінь може призвести до спалаху захворюваності на коронавіруіс і закликає людей залишитися на Великдень удома.

Радикальніше налаштовані Сумський виконком, який заборонив людям приходити у храми та навіть на їхню територію 14-21 квітня та 26-28, та міське поховальне підприємство Слов’янська, яке заборонило в поминальну неділю їсти та пити на кладовищі.

У Львові, де міська влада найпершою вирішила закрити храми на Великдень, масово тестують священників на коронавірус. Їх вже пройшли 220 отців, у всіх результат – негативний.

Фото: Суспільне з посиланням на Львівську міську раду

У Києво-Печерській Лаврі, яку закрили на карантин, вже друга смерть – помер 47-річний ієродиякон Наум, зафіксовано 90 інфікованих. У намісника Лаври митрополита Павла, за дними УП, теж виявили коронавірус. В обителі УПЦ МП все ще думають, чи відкриватися для прихожан на Великдень.

У Києві, за даними УП, помер 40-річний монах, який приїхав з Почаївської лаври на Тернопільщині. У самій святині – заперечують.

За тиждень до Великодня українці замовили Укрпоштою понад 14 тисяч освячених пасок.

Перші підсумки "Продуктів для Ді та Ба"

Для українських пенсіонерів замовили вже понад 42 тисячі продуктових наборів в межах акції ROZETKA, фонду "Життєлюб" та "Нової пошти".

Найдешевший набір коштує 225 гривень, долучитися можна тут.

Світ. Зменшення щоденної смертності

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 70 тисяч. Що майже дорівнює показникам минулої та позаминулої доби.

За останні 24 години на планеті від COVID-19 померло більше 5 тисяч людей, що приблизно дорівнює показнику напередодні. Перед цим щоденна смертність зменшувалася 3 дні поспіль.

Представники ВООЗ зробили заяву, важливу для всієї світової боротьби з коронавірусом. Спеціалісти організації стверджують, що не всі люди, які перехворіли на коронавірус, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням.

У всьому світі:

Захворіли: 1 921 368

Одужали: 457 549 (+26 933 за добу). На першому місці – США, де за останній день одужало більше 10 000 людей.

Померли: 119 730 (+5 461 за добу)

Країнами з найбільшою добовою летальністю вже кілька днів є: США, Велика Британія, Франція.

В Італії кількість жертв COVID-19 перевищила 20 тисяч, смертність за добу знову зросла. За минулі 24 години в країні від коронавірусу померли 566 людей порівняно з 431 днем ​​раніше.

В Іспанії відзначається зменшення числа щоденних смертей від коронавірусу. За добу число інфікованих зросло на 2%, а смертність – на 3%, що є найнижчим показником з початку пандемії в Іспанії.

У Німеччині одужали більше половини людей, яким було підтверджено коронавірусну інфекцію лабораторними тестами.

США. Найдивніший брифінг Трампа

У США за останню добу:

Загинуло – 1 509. Вже більше тижня в країні фіксують найбільші у світі показники смертності

Захворіло – близько 13 000. Що є найменшим показником за останні 10 днів.

Від початку епідемії:

Загиблих – 23 649. США – країна з найбільшою кількістю загиблих від коронавірусу у світі. Близько 10 останніх днів вона лідирує за добовою смертністю.

Вилікуваних – 41 831. Минулої доби тут вилікувалося найбільше у світі – майже 10,5 тисяч хворих.

Щоб виявити поширення коронавірусу, Сполучені Штати протестували майже 3 мільйона людей. Від початку спалаху позитивний результат підтвердили у 582,5 тисячі випадків.

На тлі коронавірусу президент Трамп провів один з найдивніших брифінгів від початку свого президентства. Він був емоційним, підвищував голос, ричав та казав, що його "авторитет є повним" у питанні запровадження карантину.

Трамп закликав свого медичного радника Ентоні Фосі відмовитися від критики на його адресу, тому що "все, що ми зробили було правильним".

Від ускладень, викликаних коронавірусом, помер моряк з авіаносця "Теодор Рузвельт".

Смерть стала першою серед екіпажу з приблизно 4 860 осіб, з яких 585 мали позитивний результат тесту. Капітан авіаносця Бретт Крозьє звернувся до Пентагону за допомогою – у відповідь його зняли з посади.

Велика Британія. -30% ВВП

У Великій Британії за добу:

Померло – 717. Кількість загиблих знижується 4 дні поспіль

Захворіло – 4 542. Приблизно на 1000 менше ніж напередодні

Від початку епідемії:

Захворіло – 88 821

Виписаний з лікарні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Міністр фінансів Британії Ріші Сунак стверджує, що ВВП країни може впасти на цілих 30% в період з квітня по червень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Десять міністрів кабінету міністрів зараз наполягають на пом'якшенні карантину в наступному місяці задля порятунку економіки.

Франція. 11 травня – початок кінця карантину

У Франції за останню добу:

Загинуло – 561. Третій день поспіль померлих набагато менше, ніж у п’ятницю, коли був зафіксований рекорд смертності – 987 випадків

Захворіло – 3 114. Вже четвертий день поспіль кількість хворих у реанімації зменшується

Від початку епідемії:

Загиблих – 14 986

Вилікуваних – 28 001

Суворі обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу у Франції продовжені до 11 травня.

Кордони будуть закриті. Після 11 травня поступово почнуть відкриватися дитячі садки та школи у Франції.

Паризька медична академія пропонує розміщувати хворих на коронавірус з легкими симптомами у готелях, які, у зв’язку з карантином, фактично порожні. Це дозволило би зменшити ризик зараження членів родини таких хворих.

Щоб контролювати переміщення інфікованих, мер французького міста Монжерон Сільві Карільйон, розмістила у будівлях популярних міських районів оголошення з закликами доносити на тих, хто не дотримується карантину.

Списання боргів і послаблення заборон

Міжнародний валютний фонд схвалив негайне списання боргів для 25 країн, яких вважає найбіднішим і найбільш уразливими. Це має допомогти державами направити більше ресурсів на допомогу населенню. Серед тих, хто отримав пільгу, Афганістан, Бенін, Конго, Ліберія, Мадагаскар, Таджикистан, Ємен та інші.

Північний італійський регіон Венето знімає деякі карантинні обмеження. Там дозволили працювати ринкам просто неба із дотримання заходів гігієни та дистанціювання.

Водночас супермаркети залишатимуться закритими у неділю і свята. Усі, хто виходять з дому, повинні носити маски і рукавички. Людям з температурою вище 37,5 заборонено залишати помешкання.

Дещо послаблюють карантин в Австрії. Там відкривають маленькі крамниці, садові центри та господарські магазини.

Проте, правила соціального дистанціювання залишаються чинними, і людей закликають якомога більше залишатися вдома. Країна також зробила обов'язковими маски в супермаркетах і аптеках.

Південна Корея стала першою країною, яка голосує в часи пандемії. У країні почались парламентські вибори – мільйони людей вже проголосували достроково, основний день – 15 квітня.

У всіх свої методи: від "привидів" до вертольотів

В одному з сіл Індонезії на вулиці виходять люди, одягнені як привиди, щоб налякати мешканців і змусити їх дотримуватись карантину. У місцевому фольклорі примарні фігури, відомі як "поконг", уособлюють душі мертвих, що потрапили у пастку.

У В'єтнамі працюють "рисові автомати", які безкоштовно дають крупу тим, хто через пандемію втратив роботу.

В Іспанії поліцейський вертоліт приземлився на пляжі, щоб зупинити порушника карантину.

Тим часом, українська "Мрія" привезла до Польщі медикаменти з Китаю. Враховуючи карантин, поляки навіть організували пряму трансляцію першого прильоту у Варшаву найбільшого літака в світі.

Туреччина дозволила звільнити десятки тисяч ув'язнених, щоб приборкати поширення вірусу в переповнених тюрмах. Але під дію нового закону не потрапили ті, хто був ув'язнений за "тероризм" в ході репресій після спроби скинути владу в 2016 року.

Статую Христа-Спасителя в бразильському Ріо-де-Жанейро "вдягли" як доктора та спроектували на неї зображення медиків, щоб віддати належне тим, хто бореться з пандемією.

У Лукашенка "ніхто не помирає"

Тим часом білоруський президент у черговий раз проявив зневагу до карантину:

"Ніхто від коронавірусу в нашій країні не помре. Я публічно про це заявляю. Це моє тверде переконання, виходячи з аналізу не тільки минулих років. У нас вже досвід цього року є".

За офіційними даними, наразі в Білорусі 2 919 хворих на COVID-19 і 29 загиблих. Однак Олександр Лукашенко каже, що люди помирають не від нового вірусу, а від "букету хронічних хвороб".

Він закликав співвітчизників "не опускати руки" і сказав, що в країні "знайшли комбінації ліків, щоб рятувати людей". Хоча досі в світі немає підтвердженого лікування від COVID-19.

"Я вважав, що мене неможливо знищити": помер американський фотограф Каузі

Від COVID-19 помер 48-річний американський фотограф Ентоні Каузі, який 25 років знімав спортивні змагання в Нью-Йорку, працював на New York Post. Каузі був автором відомої світлини з бою росіянина Хабіба та ірландця Конора.

Незадовго до смерті Каузі виклав селфі в масці для дихання на лікарняному ліжку.

"Ніколи не думав, що зі мною станеться щось подібне. Я вважав, що мене неможливо знищити", – підписав він своє останнє в житті фото.

Короноавірус забрав життя 87-річного французького коміка Моріса Бар’є, який знімався з П’єром Рішаром в таких стрічках, як "Втікачі", "Татусі" та "Високий блондин у чорному черевику".

За словами племінника актора, він потрапив у шпиталь декілька тижнів тому з проблемами легенів. Та підхопив коронавірус вже у лікарні.

Норвезькому актору Крістоферу Хів’ю, відомому за роллю Тормунда у "Грі престолів", вдалося вилікуватися від COVID-19. В своєму Instagram він написав, що разом з жінкою посилає любов всім, кого вірус вразив сильніше, та тим, хто втратив через нього рідних та близьких.

Дорофєєва зателефонувала фельдшеру. Роналду використав дітей як гирі

Співачка Надія Дорофєєва долучилася до соціальної акції МОЗ України #ПідтримуюЛікарів. Вона зателефонувала фельдшеру з Миколаївської області Дмитру та подякувала за боротьбу з коронавірусом.

"Ви наші супергерої. Cподіваюсь, що зараз люди нарешті усвідомлять, наскільки важливо дослухатися до ваших порад, та залишатимуться вдома", – сказала Дорофєєва.

Зірка світового футболу, гравець "Ювентусу" та збірної Португалії Кріштіану Роналду закликає не тільки залишатися вдома, але й вести на карантині активний спосіб життя.

В своєму Instagram Роналду виклав миле відео про те, як він намагається качати прес в оточенні своїх дітей.

Коли малюки почали лізти на свого зіркового тата, він використав їх як гирі, піднімаючи вверх однією рукою.