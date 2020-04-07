Главные новости понедельника и ночи: результаты карантина, 13 тысяч правок Коломойского
Зеленский: карантин действует, за сутки заболело меньше людей, в "антиколомойский" законопроект внесли рекордные 13 тысяч поправок — актуальные новости 6 апреля.
О карантине
За минувшие сутки снизился процент заболевших коронавирусом в Украине. Зеленский заявил, что уменьшение количества случаев – это результат карантина.
Полиция уже составила первые админпротоколы за появление в общественных местах без защитных масок на лице.
В целом в Украине зафиксировано уже 1319 случаев заболевания коронавирусом, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели.
О 13 тысячах поправок
Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали более 13000 поправок к рассмотрению проекта закона во втором чтении.
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