1 мая. No time to die: Великобритания прошла пик, Украина открывает рынки, Франция пересаживается на велосипеды

Україна на карантині 51-ий день.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні дозволяє з 11 травня починати вихід з карантину, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

МОЗ просить українців провести травневі вихідні вдома.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 1 667 та Києві – 1 453.

За минулу добу:

Кількість нових хворих за минулу добу на 85 менша, ніж днем раніше, 30 квітня.

У Збройних силах жодного хворого за минулу добу, усього з початку епідемії – 76 випадків інфікування.

На фронті жодного хворого з початку епідемії коронавірусу.

Що відбулося в регіонах упродовж доби:

Біля обласного онкодиспансеру та Черкаського лабораторного центру безоплатно встановили знезаражувальні рамки. Через них мають проходити всі лікарі, пацієнти і відвідувачі, аби обробити поверхню одягу. Речовина не залишає слідів і безпечна для здоров’я.

У тимчасово окупованому Криму, за даними окупантів, уже сотня хворих. У Севастополі заявили про першу смерть з коронавірусом.

Попри це, з 12 травня окупанти планують почати підготовку до туристичного сезону.

Ситуація в районах тимчасово окупованого Сходу, за даними окупантів: на Донеччині 104 хворих, на Луганщині – 129.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

У Запоріжжі 1 травня відкрилися два перших ринки – Критий і Центральний. На вході обов’язкове вимірювання температури, антисептик і перевірка на наявність маски, без неї нікого не пускають.

Екранами між продавцями і покупцями, які вимагає МОЗ, слугує натягнута щільна плівка.

На Дніпропетровщині дозволили відкрити 154 продовольчих ринки. Продавці та покупці мають бути в масках, дотримуватися дистанції та виконувати всі інші вимоги МОЗ. За дотриманням правил слідкуватимуть інспектори Держпродспоживслужби.

Організаторка автомітингу підприємців у Дніпрі Наталія Ешонкулова пояснює, що після рішення уряду відкриються далеко не всі ринки.

"Усі розуміють, що є напівлегальні ринки. Люди на них працювали, це не їхня провина, що сама форма ринку – напівлегальна, це питання до орендодавця, але не до людини, яка там працювала, аби прогодувати родину. Перелік ринків, які запрацюють, складає Кабмін, тому одні ринки запрацюють, а інші – ні", – каже Наталія.

На Сумщині до відкриття готують 27 ринків. У Києві поки що не готовий відкритися жоден, каже радник міського голови, – не виконали вимоги МОЗ.

У Галицькому національному природному парку на Івано-Франківщині цьогоріч через карантин вдалося зберегти червонокнижну рослину рябчика шахового. Зазвичай, люди зривали його на букети.

"Якщо підсніжникам і білоцвітам весняним не пощастило, бо ж пік цвітіння припав на 8 березня, то у випадку з рябчиком шаховим, завдяки карантину, зривання квітів на букети майже не спостерігалося", – розповідають у парку.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 63 тисячі. Що на 14 тисяч менше, ніж напередодні.

Загинуло 5,7 тисяч. Що на 3,5 тисячі менше, ніж напередодні.

Найбільше хворих з’явилось у США, Росії, Великій Британії. Росія вже 9 днів входить у трійку країн з найшвидшими темпами поширення вірусу.

Серед країн, де одужало найбільше людей – США, Туреччина, Італія. В США зфіксоване рекордне зростання тих, хто одужав – більше 33 тисяч.

Лідерами за добовою смертністю стали США, Велика Британія та Бразилія.

Президент Дональд Трамп вкотре звинуватив Китай в приховуванні масштабів пандемії і заявив у четвер, що їхня торговельна угода тепер має другорядне значення та, щоб помститися, пригрозив новими митами Пекіну.

Трамп стверджує, що бачив докази, що підтверджують те, що коронавірус виник в Уханьскому інституті вірусології, незважаючи на висновок американських спецслужб, що вірус "не було створено людиною або генетично модифіковано".

Сотні протестувальників, деякі з яких були озброєні, зібралися в столиці штату Мічиган в четвер, коли законодавці штату обговорювали прохання губернатора-демократа про розширення її повноважень для боротьби з коронавірусом. Люди жорстко вимагали зняття карантинних обмежень.

