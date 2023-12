1 мая. No time to die: Великобритания прошла пик, Украина открывает рынки, Франция пересаживается на велосипеды

Официальные данные, актуальные на 13:00 1 мая

Украина на карантине 51-ый день.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине позволяет с 11 мая начать выход из карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Минздрав просит украинцев провести майские выходные дома.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 1 667 и Киеве – 1 453.

За прошедшие сутки:

Число новых больных за минувшие сутки на 85 меньше, нежели днем ​​ранее, 30 апреля.

В Вооруженных силах ни одного больного за минувшие сутки, всего с начала эпидемии – 76 случаев инфицирования.

На фронте ни одного больного с начала эпидемии коронавируса.

Что произошло в регионах в течение суток:

Во временно оккупированном Крыму, по данным оккупантов, уже сотня больных. В Севастополе заявили о первой смерти от коронавируса.

Несмотря на это, с 12 мая оккупанты планируют начать подготовку к туристическому сезону.

Ситуация в районах временно оккупированного Востока, по данным оккупантов: в Донецкой области 104 больных, в Луганской – 129.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

В Запорожье 1 мая открылись два первых рынка – Крытый и Центральный. На входе обязательное измерение температуры, антисептик и проверка на наличие маски, без нее никого не пускают.

Экранами между продавцами и покупателями, которые требует МОЗ, служит натянутая плотная пленка.

На Днепропетровщине позволили открыть 154 продовольственных рынка. Продавцы и покупатели должны быть в масках, соблюдать дистанцию ​​и выполнять все другие требования Минздрава. За соблюдением правил будут следить инспекторы Госпродслужбы.

Организатор автомитинга предпринимателей в Днепре Наталья Ешонкулова объясняет, что после решения правительства откроются далеко не все рынки.

"Все понимают, что есть полулегальные рынки. Люди на них работали, это не их вина, что сама форма рынка – полулегальная, это вопрос к арендодателя, но не к человеку, который там работал, чтобы прокормить семью. Перечень рынков, которые заработают, составляет Кабмин, поэтому одни рынки заработают, а другие – нет", – говорит Наталья.

В Сумской области к открытию готовят 27 рынков. В Киеве пока не готов открыться ни один, говорит советник городского головы, – не выполнили требования Минздрава.

В Галицком национальном природном парке Ивано-Франковской области в этом году из-за карантина удалось сохранить краснокнижное растение – рябчика шахматного. Обычно, люди срывали его на букеты.

"Если подснежникам и белоцветам весенним не повезло, так как пик цветения пришелся на 8 марта, то в случае с рябчиком шахматным, благодаря карантину, срывание цветов на букеты почти не наблюдалось", – рассказывают в парке.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 63 тысячи. Что на 14 тысяч меньше, чем накануне.

Погибло 5,7 тысяч. Что на 3,5 тысячи меньше, чем накануне.

Больше всего больных появилось в США, России, Великобритании. Россия уже 9 дней входит в тройку стран с самыми быстрыми темпами распространения вируса.

Среди стран, где выписаны больше всего людей – США, Турция, Италия. В США зафиксирован рекордный рост тех, кто выздоровел – более 33 тысяч.

Лидерами по суточной смертности стали США, Великобритания и Бразилия.

Президент Дональд Трамп в который раз обвинил Китай в сокрытии масштабов пандемии и заявил в четверг, что их торговая сделка теперь имеет второстепенное значение и, чтобы отомстить, пригрозил новыми пошлинами Пекину.

Трамп утверждает, что видел доказательства, подтверждающие то, что коронавирус возник в Уханьском институте вирусологии, несмотря на вывод американских спецслужб, что вирус "не был создан человеком или генетически модифицирован".

Сотни протестующих, некоторые из которых были вооружены, собрались в столице штата Мичиган в четверг, когда законодатели штата обсуждали просьбу губернатора-демократа о расширении его полномочий для борьбы с коронавирусом. Люди жестко требовали снятия карантина.

Protest moves inside Michigan Capitol. Crowd attempts to get onto Hoise floor. Lots of Michigan State Police and House sergeants at arms blocking door. pic.twitter.com/4FNQpimP4W