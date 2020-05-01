1 мая. No time to die: Великобритания прошла пик, Украина открывает рынки, Франция пересаживается на велосипеды

Официальные данные, актуальные на 13:00 1 мая

Украина на карантине 51-ый день.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине позволяет с 11 мая начать выход из карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Минздрав просит украинцев провести майские выходные дома.

Украина. Уменьшилось количество суточных больных

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

10 861 установленный случай, из них 2 154 медработника и 754 ребенка

установленный случай, из них 2 154 медработника и 754 ребенка 1 413 человек выздоровели

человек выздоровели 272 летальных случая

летальных случая сделано 118 545 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 1 667 и Киеве – 1 453.

За прошедшие сутки:

455 установленных больных, из них 91 медработник и 37 детей

установленных больных, из них 91 медработник и 37 детей 11 летальных случаев

летальных случаев 175 человек выздоровели

Число новых больных за минувшие сутки на 85 меньше, нежели днем ​​ранее, 30 апреля.

В Вооруженных силах ни одного больного за минувшие сутки, всего с начала эпидемии – 76 случаев инфицирования.

На фронте ни одного больного с начала эпидемии коронавируса.

Что произошло в регионах в течение суток:

Киев . Медперсонал городской клинической больницы №8 протестовал против зарплаты в 3-5 тысяч гривен.

. Медперсонал городской клинической больницы №8 протестовал против зарплаты в 3-5 тысяч гривен. Волынь. На карантин закрыли отделение гематологии областной клинической больницы, у 14 из 22 пациентов – коронавирус.

На карантин закрыли отделение гематологии областной клинической больницы, у 14 из 22 пациентов – коронавирус. Буковина. Из-за отсутствия преступления суд закрыл дело против фермера, которая торговала выращенными на своем огороде овощами возле дома. Женщина объяснила, что продавала их на улице из-за закрытых рынков, где обычно продает свою продукцию.

Из-за отсутствия преступления суд закрыл дело против фермера, которая торговала выращенными на своем огороде овощами возле дома. Женщина объяснила, что продавала их на улице из-за закрытых рынков, где обычно продает свою продукцию. Черкассы. Полиция открыла производство из-за решения исполкома ослабить в городе карантин с 1 мая. Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру "жестким реагированием".

Фото: Facebook-страница управляющей компании "Новое качество", которая установила рамки

Во временно оккупированном Крыму, по данным оккупантов, уже сотня больных. В Севастополе заявили о первой смерти от коронавируса.

Несмотря на это, с 12 мая оккупанты планируют начать подготовку к туристическому сезону.

Ситуация в районах временно оккупированного Востока, по данным оккупантов: в Донецкой области 104 больных, в Луганской – 129.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

Рынки

В Запорожье 1 мая открылись два первых рынка – Крытый и Центральный. На входе обязательное измерение температуры, антисептик и проверка на наличие маски, без нее никого не пускают.

Экранами между продавцами и покупателями, которые требует МОЗ, служит натянутая плотная пленка.

Фото: запорожское медиа "061.ua"

На Днепропетровщине позволили открыть 154 продовольственных рынка. Продавцы и покупатели должны быть в масках, соблюдать дистанцию ​​и выполнять все другие требования Минздрава. За соблюдением правил будут следить инспекторы Госпродслужбы.

Организатор автомитинга предпринимателей в Днепре Наталья Ешонкулова объясняет, что после решения правительства откроются далеко не все рынки.

"Все понимают, что есть полулегальные рынки. Люди на них работали, это не их вина, что сама форма рынка – полулегальная, это вопрос к арендодателя, но не к человеку, который там работал, чтобы прокормить семью. Перечень рынков, которые заработают, составляет Кабмин, поэтому одни рынки заработают, а другие – нет", – говорит Наталья.

В Сумской области к открытию готовят 27 рынков. В Киеве пока не готов открыться ни один, говорит советник городского головы, – не выполнили требования Минздрава.

Положительное влияние карантина

В Галицком национальном природном парке Ивано-Франковской области в этом году из-за карантина удалось сохранить краснокнижное растение – рябчика шахматного. Обычно, люди срывали его на букеты.

"Если подснежникам и белоцветам весенним не повезло, так как пик цветения пришелся на 8 марта, то в случае с рябчиком шахматным, благодаря карантину, срывание цветов на букеты почти не наблюдалось", – рассказывают в парке.

Мир. 33 тысячи выздоровевших в США

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 63 тысячи. Что на 14 тысяч меньше, чем накануне.

Погибло 5,7 тысяч. Что на 3,5 тысячи меньше, чем накануне.

Больше всего больных появилось в США, России, Великобритании. Россия уже 9 дней входит в тройку стран с самыми быстрыми темпами распространения вируса.

Среди стран, где выписаны больше всего людей – США, Турция, Италия. В США зафиксирован рекордный рост тех, кто выздоровел – более 33 тысяч.

Лидерами по суточной смертности стали США, Великобритания и Бразилия.

Месть Китаю от Трампа

Президент Дональд Трамп в который раз обвинил Китай в сокрытии масштабов пандемии и заявил в четверг, что их торговая сделка теперь имеет второстепенное значение и, чтобы отомстить, пригрозил новыми пошлинами Пекину.

Трамп утверждает, что видел доказательства, подтверждающие то, что коронавирус возник в Уханьском институте вирусологии, несмотря на вывод американских спецслужб, что вирус "не был создан человеком или генетически модифицирован".

Сотни протестующих, некоторые из которых были вооружены, собрались в столице штата Мичиган в четверг, когда законодатели штата обсуждали просьбу губернатора-демократа о расширении его полномочий для борьбы с коронавирусом. Люди жестко требовали снятия карантина.

Protest moves inside Michigan Capitol. Crowd attempts to get onto Hoise floor. Lots of Michigan State Police and House sergeants at arms blocking door. pic.twitter.com/4FNQpimP4W — Rod Meloni (@RodMeloni) April 30, 2020

Великобритания прошла пик

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса, и на следующей неделе он представит план восстановления экономики.

Почти 9 тысяч человек получили штрафы за нарушение карантинных ограничений, введенных в Англии и Уэльсе. Полиция обычно назначает начальный штраф в размере 60 фунтов стерлингов, который может быть снижен до 30, если выплачивается в течение двух недель.

Две трети британских компаний присоединились к госпрограмме поддержки занятости. Программа предусматривает, что государство компенсирует бизнесу 80% заработных плат, всего в 2 500 фунтов стерлингов в месяц (3 119 долларов).

Карантин в Европе: Хорватия еще рассчитывает на туристов, Франция пересядет на велосипеды

Дания одной из первых стала постепенно смягчать карантин. Сейчас статистика страны свидетельствует, что распространение коронавируса там не ускорилось.

Изначально в Дании зафиксировали 9 356 больных, почти три четверти из них уже выздоровели. Умерло 452 человека.

Правительство Венгрии объявило об ослаблении ограничений в связи с началом второй фазы борьбы с эпидемией. Однако школы будут закрыты до конца мая, а до 15 августа запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Премьер государства говорит, что после вероятного замедления распространения инфекции летом в октябре и ноябре может наступить вторая волна.

Хорватия все еще планирует привлекать туристов в пик сезона. Министр туризма сказал, что страна надеется получить почти треть ежегодных доходов от туризма, которые обычно составляют около 20% ВВП:

"Мы постараемся получить 30% наших доходов от туризма за прошлый год, если это возможно, поскольку у нас все еще есть возможность подумать о туристах в июле, августе и сентябре".

Во Франции после смягчения карантина 11 мая хотят стимулировать жителей ездить на велосипеде и уменьшать переполненность в общественном транспорте. Для этого власти выделят деньги на ремонт велосипедов в определенных мастерских – пакет будет включать 50 евро на транспорт.

Польша с 4 мая отменяет обсервацию для людей, которые работают или учатся в соседних странах вблизи польской границы.

Кипр собирается протестировать 20 тысяч работников предприятий, которые первыми возобновят работу после ослабления карантина.

В Италии албанские врачи перед отъездом устроили вечеринку и поплатились за это девятью штрафами на 500 евро.

Лидеры в эпоху эпидемии и больной премьер России

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн достигла почти рекордного рейтинга одобрения, в то время как страна находилась в жестком карантине. Власть государства быстро отреагировала на распространение вируса и начала вводить ограничения, а недавно заявила, что смогла удержать болезнь.

Опрос показывает, что лейбористская партия премьера достигла 55%, а саму Ардерн поддерживают 65% людей. Ее рекордом за время каденции были 70%.

Советник МОЗ Испании Вероника Касадо не смогла удержать эмоции и расплакалась, когда зачитывала имена медиков, погибших от коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом. Он пошел на изоляцию и должен проходить лечение в клинике.

Несколько источников издания "Медуза" предположили, что глава российского правительства может не вернуться на должность после выздоровления. Официально эту информацию не подтвердили, а пресс-секретарь президента РФ назвал ее "вздором".

Актер Крис Прэтт предлагает стать едой динозавра в новом "Jurassic Park"

Актер Крис Прэтт принял участие в благотворительном проекте #allinchallenge, главная цель которого – сбор средств для тех, кто оказался в сложном финансовом положении из-за пандемии. Ранее в рамках #allinchallenge Гвинет Пэлтроу выставила свое винтажное платье на аукцион.

Пратт рассказал, что теперь каждый желающий может войти в историю – его съест динозавр в новом "Парке Юрского периода". Выход ленты планируют в 2021 году.

По условиям аукциона, выберут двух счастливчиков. Одного – случайным образом из тех, кто пожертвует $10. Второй "пищей" динозавров станет тот, кто пожертвует наибольшую сумму. Поэтому Пратт призвал к участию в акции миллионеров.

"Мы договорились со студией Universal, они дадут две роли в кино. Вы гарантированно будете узнаваемы в эпизоде, вас точно не вырежут при монтаже. Вы останетесь в фильме навсегда. Войдете в историю как человек, которого съел в кино динозавр", – объяснил условия Пратт.

Не лучшие времена из-за карантина переживают Ким Кардашян и Канье Уэст. Пара находится в самоизоляции с четырьмя детьми в возрасте от 11 месяцев до 6 лет. СМИ сообщают, что Канье сосредоточился на своем творчестве, а Ким тянет на себе все родительские обязанности, что вызывает постоянные ссоры.

Певица Оля Полякова предполагает, что она и ее младшая дочь Алиса уже перенесли COVID-19. Это могло произойти еще задолго до введения карантина, когда они были в Майами.

"Алиса заболела, сорок один градус был на градуснике, я такой температуры не видела никогда в жизни, у меня был просто шок. И я от нее очень сильно заразилась, мы страшно кашляли, мы были на антибиотиках, мы так тяжело переболели", – поделилась Полякова.

Американский гольфист Джон Дейли извинился за то, что предлагал лечить коронавирус водкой. Ранее он говорил, что надо выпивать по бутылке водки ежедневно для профилактики COVID-19. Но подвергся критике и возмущению.

"Я сделал это просто, чтобы посмеяться в эти трудные времена. Печально, что в этом мире никто больше не понимает юмор", – цитирует спортсмена The Sun.