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Новости 8 мая: утверждены поправки в "антиколомойскому" законопроекту, Грузия отзывает посла

Пятница, 8 мая 2020, 20:42

Финансовый комитет Верховной Рады утвердил сокращенную таблицу поправок к "антиколомойскому" законопроекту, Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций из-за Саакашвили – актуальные новости 8 мая.

О коронавирусе и карантине 

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.

Во Львовской области третий день подряд растет и бьет рекорды количество новых случаев заболевания COVID-19, за сутки 7 мая - 65 новых случаев заражения.

Между тем комиссия по чрезвычайным ситуация Киева приняла условия работы летних площадок кафе, кофеен и ресторанов. Условия труда следующие: расстояние между столиками должно быть полтора метра, не более двух посещающих за одним столиком без учета детей до 14 лет а персонал должен иметь средства защиты.

А мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица постепенно снимает ограничения, введенные Кабмином из-за коронавируса, и готовится запускать городской транспорт, но может вернуться и к жесткому карантину, если будет вспышка болезни.

Об "антиколомойском" законе

Финансовый комитет Верховной Рады утвердил утвердил сокращенную таблицу правок к "антиколомойскому" законопроекту о банках и порекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание на 13 мая, на нем, среди прочего, планируют провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка. Среди ключевых вопросов – проект "антиколомойского" закона.  

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Украинская правда
Темы: КоломойскийзаконодательствоГрузия


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