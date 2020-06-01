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Новости 1 июня: "минер" на мосту Метро, международное авиасообщение

Понедельник, 1 июня 2020, 21:42

В Киеве снова "заминировали" мост Метро, Турция начнет принимать украинских туристов с июля — актуальные новости 1 июня.

О "минировании"

Днем патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании.

Через час мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У задержанного не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.

Об авиасообщении

С 15 июня Украина возобновит авиасообщение с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией — об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также о возобновлении с 16 июня рейсов в ЕС сообщил аэропорт "Киев".

Позднее стало известно, что Турция начнет принимать украинских туристов с 1 июля — страны договорились о возобновлении туристических поездок.

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