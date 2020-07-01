Порошенко: Венедиктова боится, снимите с нее это бремя

Пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Печерском суде, который избирал ему меру пресечения, заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу через президента Владимира Зеленского.

Источник: выступление Порошенко на суде 1 июля

Прямая речь: "В глубине души и госпожа Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но будучи зависимой от президента Зеленского, она боится за свою дальнейшую судьбу. Снимите с нее это бремя, отведите ее. Уважайте женщину...

Я хочу обратиться к господину Зеленскому и госпоже Венедиктовой и хочу повторить тезис: "Мы вас не боимся. Замахнулись - бейте. Не откладывайте, не бойтесь. Надо посадить - сажайте".

Детали: Защита Порошенко объявила отвод прокурорам и лично Венедиктовой.

По мнению экс-президента, Венедиктова соглашается с тезисом бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, что подозрение ему - "юридический трэш".

Порошенко призвал вернуть этот "трэш" обратно в прокуратуру.

Он также отметил, что 10 июля истекает срок на расследование дела: "С 28 мая 2019 года, получая средства из карманов налогоплательщиков, год эта огромная группа занимается тем, что курам на смех".

В то же время, по словам нардепа Алексея Гончаренко, председательствующий судья Сергей Вовк отказал стороне защиты в отводе группы прокуроров.

Что было раньше: Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований. В ведомстве сообщили, что Порошенко отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория: