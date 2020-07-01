Порошенко: Венедиктова боится, снимите с нее это бремя
Пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Печерском суде, который избирал ему меру пресечения, заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу через президента Владимира Зеленского.
Источник: выступление Порошенко на суде 1 июля
Прямая речь: "В глубине души и госпожа Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но будучи зависимой от президента Зеленского, она боится за свою дальнейшую судьбу. Снимите с нее это бремя, отведите ее. Уважайте женщину...
Я хочу обратиться к господину Зеленскому и госпоже Венедиктовой и хочу повторить тезис: "Мы вас не боимся. Замахнулись - бейте. Не откладывайте, не бойтесь. Надо посадить - сажайте".
Детали: Защита Порошенко объявила отвод прокурорам и лично Венедиктовой.
По мнению экс-президента, Венедиктова соглашается с тезисом бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, что подозрение ему - "юридический трэш".
Порошенко призвал вернуть этот "трэш" обратно в прокуратуру.
Он также отметил, что 10 июля истекает срок на расследование дела: "С 28 мая 2019 года, получая средства из карманов налогоплательщиков, год эта огромная группа занимается тем, что курам на смех".
В то же время, по словам нардепа Алексея Гончаренко, председательствующий судья Сергей Вовк отказал стороне защиты в отводе группы прокуроров.
Что было раньше: Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований. В ведомстве сообщили, что Порошенко отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.
После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.
Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.
Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
- Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.