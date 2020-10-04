В Беларуси задержали более 180 человек – правозащитники

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье было задержано более 180 человек.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: По состоянию на 22:30 в списке "Весны" – имена 182 задержанных, список дополняется.

Большая часть задержаний произошла в Минске.

Также задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.

Более десятка задержанных – журналисты.

Что предшествовало: В акции протеста в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч человек, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя.

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