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В Беларуси задержали более 180 человек – правозащитники

Воскресенье, 4 октября 2020, 22:44
TUT.BY

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье было задержано более 180 человек.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: По состоянию на 22:30 в списке "Весны" – имена 182 задержанных, список дополняется.

Большая часть задержаний произошла в Минске.

Также задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.

Более десятка задержанных – журналисты.

Что предшествовало: В акции протеста в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч человек, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.
  • По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано. Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Украинская правда
Темы: Беларусьакции


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