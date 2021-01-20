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Главные новости вторника и ночи: подозрение Тупицкому, свертывание "Северного потока-2"

Среда, 20 января 2021, 07:00

Глава КС Тупицкий получил подозрение, но притворяется, что нет, "Газпром" впервые признал вероятность прекращения строительства "Северного потока-2", — актуальные новости 19 января.

О подозрении Тупицкому

Конституционный суд сообщает, что сотрудники Управления государственной охраны не допускают Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет главы КС. 

Помимо этого, ГБР сообщило о подозрении председателю Конституционного Суда Украины, хотя сам Тупицкий имитирует его невручение и посещает рабочее место.

О сворачивании "Северного потока-2"

Российский производитель газа "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекта газопровода "Северный поток-2".

Вскоре концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая покинула проект российского газопровода, а США внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное в строительстве газопровода.

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Украинская правда
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