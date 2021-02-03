Главные новости вторника и ночи: Зеленский заблокировал Медведчука, прототип Starship разбился

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля по блокированию телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, прототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке — актуальные новости 2 февраля.

О санкциях в отношении каналов кума Путина Виктора Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.

О запуске Starship

Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, который, по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке.

О Навальном

Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

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В российских школах появятся советники по воспитанию, которые будут говорить с детьми о митингах.

Компания SpaceX намерена в 2021 году отправить в космос четырех гражданских лиц в рамках первой в мире коммерческой миссии космонавтов на орбите.