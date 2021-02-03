Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости вторника и ночи: Зеленский заблокировал Медведчука, прототип Starship разбился

Среда, 3 февраля 2021, 08:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля по блокированию телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, прототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке — актуальные новости 2 февраля.

О санкциях в отношении каналов кума Путина Виктора Медведчука

О запуске Starship

Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, который, по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке.

О Навальном

Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

О других важных новостях

На Николаевщине пожарные ликвидировали пожар в торговом центре. Полиция сообщает о задержании поджигателя. По ее данным, 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором.

В Украине по состоянию на начало февраля нет красных зон эпидемической опасности по распространению коронавирусной болезни COVID-19, правительство может вернуть адаптивный карантин.

Партия "Слуга народа" в ближайшее время решит вопрос о дальнейшем пребывании нардепа Александра Дубинского во главе Киевской областной организации.

Совет ЕС внес изменения в рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19, добавив новую категорию ограничений.

В "Укрэнерго" заявили, что в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" на сегодня нет оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ.

В российских школах появятся советники по воспитанию, которые будут говорить с детьми о митингах.  

Компания SpaceX намерена в 2021 году отправить в космос четырех гражданских лиц в рамках первой в мире коммерческой миссии космонавтов на орбите.

Темы: МедведчукИлон Маск


powered by lun.ua
Главное сегодня

От COVID в Украине умерли уже 23 тысячи человек, болеют 158,6 тысячи человек

Видео Фото ОбновленоПрототип корабля для межпланетных путешествий SpaceX Starship разбился при посадке

ВидеоТрансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах

Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука – источник

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА: СНБО НАЛОЖИЛА САНКЦИИ

К параду на День Независимости привлекут военную технику

Все новости...
Медведчук
Глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Медведчука
Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах
ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА: СНБО НАЛОЖИЛА САНКЦИИ
Последние новости
08:36
В Латвии до апреля продлили чрезвычайное положение из-за COVID
08:20
От COVID в Украине умерли уже 23 тысячи человек, болеют 158,6 тысячи человек
08:03
Глава дипломатии ЕС, который едет в Москву, призвал освободить Навального
08:00
Главные новости вторника и ночи: Зеленский заблокировал Медведчука, прототип Starship разбился
07:55
Видео Фото ОбновленоПрототип корабля для межпланетных путешествий SpaceX Starship разбился при посадке
07:31
ООС: на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов, один военный погиб
06:14
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
05:57
США не исключают санкций против Nord Stream 2 – Госдеп
04:53
Меркель и Джонсон призвали освободить Навального
04:01
COVID-19: более 25 миллионов человек в мире продолжают бороться с болезнью
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!