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Главные новости вторника и ночи: Зеленский заблокировал Медведчука, прототип Starship разбился

Среда, 3 февраля 2021, 07:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля по блокированию телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, прототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке — актуальные новости 2 февраля.

О санкциях в отношении каналов кума Путина Виктора Медведчука

О запуске Starship

Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, который, по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке.

О Навальном

Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

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Темы: МедведчукИлон Маск
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