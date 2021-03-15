Главные новости воскресенья и ночи: Дубинский и "Слуга народа", дело убийства 7-летней девочки

Нардепа Александра Дубинского сняли с должности председателя Киевской областной организации "Слуги народа". В Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки.

О Дубинском и партии "Слуга народа"

Нардеп Александр Дубинский, что попал под санкции США и был исключен из фракции "Слуга народа", больше не является главой Киевской областной организации "Слуги народа".

Дубинский после отстранения от должности главы Киевской областной организации "Слуги народа" назвал инициаторов такого решения "аферистами и мошенниками" и обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Партия "Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении нардепа Александра Дубинского из своего состава.

О задержании подозреваемого в убийстве 7-летней девочки

52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.

Полицейские нашли его с порезанными венами.

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