Новости среды и ночи: присяга и российский паспорт Аксенова, социология харьковских выборов

Аксенов принес присягу нардепа под крики: "Ганьба", Харьковчане ответили, кого видят преемником Кернеса, — актуальные новости 19 мая и ночи.

О присяге и российском паспорте Аксенова

В Верховной Раде принес присягу нардепа бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, который поддерживал идею незаконных референдумов и имеет российский паспорт.

Аксенов заявил, что наличие у него российского гражданства можно доказать, только увидев соответствующий паспорт.

При этом СБУ не располагает информацией о наличии у народного депутата Андрея Аксенова паспорта гражданина России.

О социологии харьковских выборов

По результатам опроса среди харьковчан следующим мэром они видят представителя партии покойного мэра Геннадия Кернеса - секретаря горсовета, который сейчас исполняет обязанности городского головы, Игоря Терехова.

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