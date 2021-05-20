Новини середи і ночі: присяга та російський паспорт Аксьонова, соціологія харківських виборів

Аксьонов склав присягу нардепа під крики: "Ганьба", Харків'яни відповіли, кого бачать наступником Кернеса, — актуальні новини 19 травня і ночі.

Про присягу Аксьонова

У Верховній Раді склав присягу нардепа колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував ідею незаконних референдумів.

Аксьонов заявив, що наявність в нього російського громадянства можна довести, лише побачивши відповідний паспорт.

При цьому СБУ не має інформації про наявність у народного депутата паспорта громадянина Росії.

Про соціологію харківських виборів

За результатами опитування серед харків'ян наступним мером вони бачать представника партії покійного мера Геннадія Кернеса - секретаря міськради, який наразі виконує обов'язки міського голови, Ігоря Терехова.

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