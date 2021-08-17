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Главные новости понедельника и ночи: аэропорт Кабула, незаконные эвакуации

Вторник, 17 августа 2021, 08:00
ФОТО: twitter

Аэропорт Кабула штурмовали желающие вылететь, до 300 незаконных эвакуаций: в Киеве разоблачили банду эвакуаторов — актуальные новости 16 августа и ночи.

О Кабуле

В столице Афганистана Кабуле люди прорывались к самолетам, чтобы покинуть страну из-за захвата власти радикальным исламистским движением "Талибан", тем временем крупные авиакомпании начали избегать воздушного пространства Афганистана.

По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула. Позже СМИ обнародовали видео, на которых видно, что люди цепляются извне за военный самолет США, который вылетал из Кабула. В местных СМИ сообщили, что после взлета самолета с него падали люди.

Министры иностранных дел стран ЕС во вторник проведут кризисные переговоры из-за ситуации в Афганистане.

9 граждан Афганистана, из тех кого Украина эвакуировала в ночь на 16 августа, попросили предоставить им статус беженца.

Американский грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС Штатов эвакуировал из Кабула 640 афганцев.

О незаконных эвакуациях

В Киеве разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица КГГА — они занимались незаконной эвакуацией автомобилей.

Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости — у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы".

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Украинская правда
Темы: Украинамир
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