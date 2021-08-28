Главные новости пятницы и ночи: наибольшая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"

Порошенко назвал свою самую большую ошибку и упомянул "зеленых дилетантов", "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула — актуальные новости 27 августа и ночи.

Об ошибке Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал самой большой ошибкой своего президентства кадровые просчеты, но отметил, что его команда "выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов".

О предложении "Талибана"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, но в Анкаре пока не приняли решения об этом.

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