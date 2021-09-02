Новости 2 сентября: грузовик и фонтан, реакция Кремля на договоренности Зеленского и Байдена

Грузовик провалил новый фонтан в центре Киева: не продержался и сутки, у Путина испугались "опасной Украины" после договоренности Зеленского и Байдена — актуальные новости 2 сентября.

О грузовике в фонтане

Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября— водитель, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю.

Кличко заявил, что в разрушении фонтана виноват водитель грузовика, и он "должен компенсировать все причиненные убытки". По словам мэра столицы, инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан.

О реакции Кремля

Кремль заявил, что военная помощь США Украине может заставить Киев вести себя непредсказуемо и опасно в конфликте на Донбассе.

Также в Кремле заявляют, что "категорически не согласны" с позицией Вашингтона и Киева, что проект "Северный поток - 2" представляет для кого-то угрозу.

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