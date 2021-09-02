Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 2 сентября: грузовик и фонтан, реакция Кремля на договоренности Зеленского и Байдена

Четверг, 2 сентября 2021, 21:18
Новости 2 сентября: грузовик и фонтан, реакция Кремля на договоренности Зеленского и Байдена
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Грузовик провалил новый фонтан в центре Киева: не продержался и сутки, у Путина испугались "опасной Украины" после договоренности Зеленского и Байдена — актуальные новости 2 сентября.

О грузовике в фонтане

Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября— водитель, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю.

Кличко заявил, что в разрушении фонтана виноват водитель грузовика, и он "должен компенсировать все причиненные убытки". По словам мэра столицы, инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан.

О реакции Кремля

Кремль заявил, что военная помощь США Украине может заставить Киев вести себя непредсказуемо и опасно в конфликте на Донбассе.

Также в Кремле заявляют, что "категорически не согласны" с позицией Вашингтона и Киева, что проект "Северный поток - 2" представляет для кого-то угрозу.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В американском Нью-Йорке ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения: погибли не менее 8 человек.

В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Итальянская компания бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова не платит кредит 3,2 млн евро в Италии за виллу.

Зеленский прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США — в честь этого здание мэрии Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага.

Паралимпийская сборная Украины закончила выступления в девятый соревновательный день с тремя золотыми медалями в итоге — сейчас наша сборная занимает 5-е место с 20-ю золотыми медалями.

За сутки 1 сентября в Украине зафиксировали 2 477 новых случаев COVID-19, госпитализировали 787 человек, умерли 44 больных, выздоровели 889 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 119 022 человека.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: