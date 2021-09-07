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Новости 7 сентября: подозрение девушке с арбалетом, эпидемическая ситуация

Вторник, 7 сентября 2021, 21:19
Новости 7 сентября: подозрение девушке с арбалетом, эпидемическая ситуация
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Девушке с арбалетом сообщили о подозрении: СМИ разведали ее мотивы, Минздрав инициирует усиление карантина уже с 13 сентября: подали Шмыгалю ходотайство — актуальные новости 7 сентября.

О девушке с арбалетом

19-летней полтавчанке, которая вчера выстрелила из арбалета в двух педагогов, сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.

По данным полтавских СМИ, задержанная Таисия – студентка, учится на психолога. Она заявила правоохранителям, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей школы, где девушка определенный период училась, неизвестно.

Арбалет девушке подарили родственники на день рождения. Орудие преступления следователи изъяли и направили на экспертизу.

Об эпидемической ситуации

Минздрав просит Кабмин перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности и с 13 сентября усилить карантинные ограничения.

Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.

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Украинская правда
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