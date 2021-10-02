Татаров не видит конфликта интересов в приезде прокуроров на свой день рождения
Замглавы Офиса президента Олег Татаров не видит конфликта интересов в том, что на празднование его дня рождения приехало более десяти топ-чиновников силовых ведомств, в частности те, которые были связаны с расследованием дела Татарова.
Источник: Татаров в субботу в Трускавце в комментарии Радио Свобода, видео которого обнародовала журналистка Власта Лазур в Facebook
Прямая речь: "Во-первых, они не имеют отношения к делу.
Во-вторых, конфликта интересов не вижу, потому что я не имею отношения к органу, который вы назвали. У нас другой заместитель руководителя Офиса президента по своим функциональным обязанностям отвечает за коммуникацию с Генеральной прокуратурой".
Детали: Татаров уточнил, что сам он в Офисе президента занимается "предоставлением аналитической помощи, законопроектами, коммуникацией с депутатами, в частности профильным комитетом".
Отвечая на вопрос, кто пригласил его в Трускавец, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа", Татаров сказал: "Фракция".
"Я не помню (кто именно), через помощников приглашали. Сказали, что есть возможность прибыть, если есть желание", - добавил он.
Что предшествовало: В начале сентября на празднование дня рождения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова съехалось более десяти топ-чиновников силовых ведомств - в частности те, которые были связаны с расследованием дела Татарова.
Центр противодействия коррупции требует привлечь к ответственности чиновников, которые гуляли на дне рождения Татарова - заместителя генпрокурора Алексея Симоненко и руководителя департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Яна Стрелюка.
Симоненко в декабря 2020 года забрал дело Татарова в антикоррупционных органов и передал его СБУ и департаменту Стрелюка.
Читайте также: Приемы Олега Татарова. Репортаж со дня рождения куратора силового блока от ОП
Коррупционные орешки для Зеленского. Как Банковая умалчивает коррупцию
Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- Представители САП и НАБУ пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение. В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.