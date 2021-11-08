Комитет Рады заслушает украинских разведчиков из-за ситуации на границе с Россией

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке заслушает представителей разведки из-за ситуации на границе Украины с Россией.

Источник: заместитель председателя комитета Марианна Безуглая

Прямая речь: "ГУР МОУ доложит на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о ситуации на границе с РФ".

Детали: Кроме того, по словам Безуглой, на заседание комитета придет новый министр министерства обороны Алексей Резников относительно выполнения Государственного оборонного заказа.

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