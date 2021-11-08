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Комитет Рады заслушает украинских разведчиков из-за ситуации на границе с Россией

Понедельник, 8 ноября 2021, 11:07
Комитет Рады заслушает украинских разведчиков из-за ситуации на границе с Россией
POLITICO

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке заслушает представителей разведки из-за ситуации на границе Украины с Россией.

Источник: заместитель председателя комитета Марианна Безуглая

Прямая речь: "ГУР МОУ доложит на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о ситуации на границе с РФ".

Детали: Кроме того, по словам Безуглой, на заседание комитета придет новый министр министерства обороны Алексей Резников относительно выполнения Государственного оборонного заказа.

Предыстория:

  • В конце октября The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников среди американских и европейских чиновников сообщило, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, перемещение российских войск на фоне напряженности между Москвой и НАТО вызвало беспокойство в США и ЕС.
  • В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.
  • В то же время, издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
  • Позже представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о наращивании войск.
  • Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется Россия. В МИД РФ подтвердили, что украинский вопрос обсуждался в ходе визита Бернса в Москву.

Украинская правда
Темы: границаРосcияУкраина
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