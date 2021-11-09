Новости 9 ноября: "зеленый список" ЕС, граница Литвы и Беларуси

ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий; Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью – актуальные новости 9 ноября.

О "зеленом списке" ЕС

Совет Европейского Союза утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации. В "зеленом" списке ЕС остаются 18 стран.

Решение об исключении Украины из списка не будет автоматически означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Бельгия уже официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной цели" даже при имеющейся вакцинации. Сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только для работы, учебы, лечения и т.д.

О Литве и Беларуси

Сейм Литвы поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за усиления "шантажа мигрантами". Чрезвычайное состояние начнет действовать с 10 ноября и введено в один месяц.

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