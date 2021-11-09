Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 9 ноября: "зеленый список" ЕС, граница Литвы и Беларуси

Вторник, 9 ноября 2021, 19:52
Новости 9 ноября: зеленый список ЕС, граница Литвы и Беларуси
фото: эльдар сарахман, уп

ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий; Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью – актуальные новости 9 ноября.

О "зеленом списке" ЕС

Совет Европейского Союза утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации. В "зеленом" списке ЕС остаются 18 стран.

Решение об исключении Украины из списка не будет автоматически означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Бельгия уже официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной цели" даже при имеющейся вакцинации. Сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только для работы, учебы, лечения и т.д.

О Литве и Беларуси

Сейм Литвы поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за усиления "шантажа мигрантами". Чрезвычайное состояние начнет действовать с 10 ноября и введено в один месяц.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В Киеве задержан главный военный преступник донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Денис Куликовский. Боевик с позывным "Палыч" или "Первый" долгое время считался главным на "Изоляции".

Режим Лукашенко через свои дипломатические учреждения уговаривает граждан других стран приехать в Беларусь, обещая им дальнейший путь в ЕС.

В конце октября Минздрав утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за истечения срока годности.

Ющенко заявил, что его интервью оказалось в фильме RT "Украина - вечное настоящее", потому что авторы фильма ввели в заблуждение его и помощников.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 12 ноября Черкасскую область в "красную" зону распространения коронавируса.

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировали 18 988 новых случаев COVID-19 и 833 летальных исхода, госпитализировали 2 967 человек, выздоровели 16 609 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 240 440 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСтуризмЛитваБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
ЕС
Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО
Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год
От Вильнюса до Вильнюса
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: