Вооруженные силы России и оккупанты в ОРДЛО проводят боевую подготовку – разведка

По информации украинской разведки, с 1 декабря вооруженные силы России и группировки оккупантов в ОРДЛО начали новый период оперативной и боевой подготовки.

Источник: Главное управление разведки Украины

Дословно: "В ВС РФ, в том числе в оперативной группировке российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, с 1 декабря начат новый период оперативной и боевой подготовки".

Детали: В частности, оккупанты проводят мероприятия по боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности.

Сообщается, что на отдельных направлениях боевики производят ротацию на передовых позициях и проводят интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов для обстрелов позиций ООС.

Действия боевиков в ОРДЛО контролируются представителями штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

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