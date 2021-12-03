Вооруженные силы России и оккупанты в ОРДЛО проводят боевую подготовку – разведка
По информации украинской разведки, с 1 декабря вооруженные силы России и группировки оккупантов в ОРДЛО начали новый период оперативной и боевой подготовки.
Источник: Главное управление разведки Украины
Дословно: "В ВС РФ, в том числе в оперативной группировке российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, с 1 декабря начат новый период оперативной и боевой подготовки".
Детали: В частности, оккупанты проводят мероприятия по боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности.
Сообщается, что на отдельных направлениях боевики производят ротацию на передовых позициях и проводят интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов для обстрелов позиций ООС.
Действия боевиков в ОРДЛО контролируются представителями штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
- 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
- В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
- Западная разведка предупредила о "высокой вероятности дестабилизации" Украины со стороны России зимой.
- Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.