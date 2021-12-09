Главные новости среды и ночи: подробности разговора Путина и Байдена, вакцинация в Украине

65% киевлян полностью вакцинировались от COVID-19; известны подробности видеоконференции Байдена и Путина - актуальные новости 8 декабря.

О вакцинации в Украине

Три региона Украины пересекли отметку в 50% взрослых, вакцинированных по крайней мере одной дозой ковид-вакцины. Это Киев – 67%, Киевская область – более 55% и Полтавская область – почти 52%.

50%-ную отметку с полным курсом вакцинации преодолели только в столице: две прививки сделали более 65% киевлян.

О Байдене и Путине

7 декабря состоялась вторая полноценная встреча действующих президентов США и РФ – Джозефа Байдена и Владимира Путина. Президент Владимир Зеленский заявил, что считает этот разговор позитивом.

Во время видеовстречи Путин вновь потребовал не принимать Украину в НАТО, но Байден ему отказал и подчеркнул, что другие государства должны иметь возможность свободно выбирать, с кем им ассоциироваться. Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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