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Главные новости среды и ночи: подробности разговора Путина и Байдена, вакцинация в Украине

Четверг, 9 декабря 2021, 07:00
Главные новости среды и ночи: подробности разговора Путина и Байдена, вакцинация в Украине
ANGELA WEISS,ALEXEY DRUZHININ/AFP via Getty Images

65% киевлян полностью вакцинировались от COVID-19; известны подробности видеоконференции Байдена и Путина - актуальные новости 8 декабря.

О вакцинации в Украине

Три региона Украины пересекли отметку в 50% взрослых, вакцинированных по крайней мере одной дозой ковид-вакцины. Это Киев – 67%, Киевская область – более 55% и Полтавская область – почти 52%.

50%-ную отметку с полным курсом вакцинации преодолели только в столице: две прививки сделали более 65% киевлян.

О Байдене и Путине

7 декабря состоялась вторая полноценная встреча действующих президентов США и РФ – Джозефа Байдена и Владимира Путина. Президент Владимир Зеленский заявил, что считает этот разговор позитивом.

Во время видеовстречи Путин вновь потребовал не принимать Украину в НАТО, но Байден ему отказал и подчеркнул, что другие государства должны иметь возможность свободно выбирать, с кем им ассоциироваться. Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

О других важных новостях

Киевское "Динамо" в шестом туре Лиги Чемпионов уступило "Бенфике" со счетом 0:2.

13 человек погибли в результате падения вертолета Ми-17 российского производства недалеко от пункта назначения на юге штата Тамилнад в Индии, среди погибших - министр обороны Индии генерал Бипин Рават.

Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России "не рассматривается".

На этой неделе в Украину доставят последний транш оборонной помощи от США на 60 млн долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, которые заключили двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины — раньше это сделали Польша, страны Балтии и Словакия.

Бундестаг избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии вместо Ангелы Меркель, занимавшей должность 16 лет.

Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание эксминистра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, подозреваемого в закупке угля из ОРДЛО.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки декларации за 2020 год обнаружило у кума президента РФ и нардепа Виктора Медведчука незадекларированную недвижимость и авто стоимостью более 73 млн гривен.

Украинская правда
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