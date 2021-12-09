Головні новини середи і ночі: подробиці розмови Путіна та Байдена, вакцинація в Україні

65% киян повністю вакцинувалися від COVID-19; відомі подробиці відеоконференції Байдена та Путіна — актуальні новини 8 грудня.

Про вакцинацію в Україні

Три регіони України перетнули позначку в 50% дорослих, вакцинованих принаймні однією дозою ковід-вакцини. Це Київ – 67%, Київська область – понад 55% та Полтавська область – майже 52%.

50%-ву позначку з повним курсом вакцинації подолали лише в столиці: два щеплення зробили понад 65% киян.

Про Байдена та Путіна

7 грудня відбулася друга повноцінна зустріч чинних президентів США та РФ – Джозефа Байдена та Володимира Путіна. Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає цю розмову позитивом.

Під час відеозустрічі Путін знову висунув вимогу не приймати Україну до НАТО, але Байден йому відмовив та наголосив, що інші держави повинні мати можливість вільно обирати, з ким їм асоціюватися. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

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