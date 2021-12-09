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Головні новини середи і ночі: подробиці розмови Путіна та Байдена, вакцинація в Україні

Четвер, 9 грудня 2021, 08:00
ANGELA WEISS,ALEXEY DRUZHININ/AFP via Getty Images

65% киян повністю вакцинувалися від COVID-19; відомі подробиці відеоконференції Байдена та Путіна — актуальні новини 8 грудня.

Про вакцинацію в Україні

Три регіони України перетнули позначку в 50% дорослих, вакцинованих принаймні однією дозою ковід-вакцини. Це Київ – 67%, Київська область – понад 55% та Полтавська область – майже 52%.

50%-ву позначку з повним курсом вакцинації подолали лише в столиці: два щеплення зробили понад 65% киян.

Про Байдена та Путіна

7 грудня відбулася друга повноцінна зустріч чинних президентів США та РФ – Джозефа Байдена та Володимира Путіна. Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає цю розмову позитивом.

Під час відеозустрічі Путін знову висунув вимогу не приймати Україну до НАТО, але Байден йому відмовив та наголосив, що інші держави повинні мати можливість вільно обирати, з ким їм асоціюватися. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу. 

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Про інші важливі новини

Київське "Динамо" у шостому турі Ліги Чемпіонів поступилося "Бенфіці" з рахунком 0:2.

13 осіб  загинули в результаті падіння гелікоптера  Мі-17 російського виробництва  неподалік пункту призначення на півдні штату Тамілнад в Індії, серед загиблих - міністр оборони Індії генерал Біпін Рават.

Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії "не розглядається".

Цього тижня до України доправлять останній транш оборонної допомоги від США на 60 млн доларів, зокрема стрілецьку зброю та боєприпаси.

Хорватія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України — раніше це вже зробили Польща, країни Балтії та Словаччина.

Бундестаг обрав соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером Німеччини замість Ангели Меркель, яка обіймала посаду впродовж 16 років.

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання ексміністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, підозрюваного у закупівлі вугілля з ОРДЛО.

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації за 2020 рік виявило у кума президента РФ і нардепа Віктора Медведчука незадекларованої нерухомості та автомобілів вартістю понад 73 млн гривень.

Українська правда


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