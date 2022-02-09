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Новости 9 февраля: военная помощь Украине, скандал с производством паспортов

Среда, 9 февраля 2022, 20:00
Новости 9 февраля: военная помощь Украине, скандал с производством паспортов
Получение военной помощи из Великобритании. Фото: twitter-страница министра Алексей Резникова

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Британии; биометрические паспорта снова доверили скандальному ЕДАПС - актуальные новости 9 февраля.

О военной помощи

Самолет с военной помощью для Украины от Великобритании, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны. По словам министра обороны Алексея Резникова, это "товары военного назначения и снаряжения", среди прочего – бронежилеты и шлемы.

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7 февраля министр обороны Алексей Резников беседовал с британским коллегой Беном Уоллесом и по ее итогам отметил, что самолет с военной помощью ожидается "скоро".

Также в Украину днем ​​9 февраля прибыл девятый самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки. "Девятая "птичка" от США и уже второй сегодня самолет в Борисполе с военной помощью от наших партнеров! В Киев прибыли более 80 тонн боеприпасов от США", - написал Резников в своем Twitter.

О биометрических паспортах

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Украинская правда
Темы: СШАармияВеликобританияСлуга народа
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