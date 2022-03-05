На севере Крыма больницы переполнены ранеными оккупантами

По данным украинских властей, во временно оккупированном Крыму в городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными российскими военными, а гражданское население шлют в больницы в Симферополе.

Источник: представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

Дословно: "В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными. В каждом где-то 1000-1500 раненых. В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться либо в частные клиники, либо ехать в сторону Симферополя".

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Детали: В ведомстве также сообщили о деятельности оккупационных войск РФ на полуострове.

В частности, 4 марта днем ​​в направлении из Феодосии в Джанкой заметили 18 грузовиков с пометкой Z. В обратном направлении 4 грузовика и 2 "панциря" (возможно, поврежденных).

Также на технике заметили новую маркировку оккупантов – на одной боевой машине "Тигр" заметили знак ⧖ белой краской.

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Ориентировочно в 15:30-16:00 5 марта через Керчь по железной дороге прошел в сторону Джанкоя эшелон из 23 вагонов с военными. Очевидцы утверждают, что такие эшелоны проходят здесь уже 3-й день подряд.

Кроме того вблизи Гурзуфа заметили подлодку российских оккупантов, а в небе неоднократно видели российские истребители и бомбардировщики.

В представительстве президента в АРК располагают данными, что 24 февраля в день начала полномасштабной войны России против Украины оккупационные войска разместили пусковые установки во дворах частных усадеб на севере Крыма.

Сознательные граждане оккупированного Крыма призвали сообщать об оперативной обстановке на полуострове с российскими войсками по адресу press.mpuinarcrimea@gmail.com.

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