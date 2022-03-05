На севере Крыма больницы переполнены ранеными оккупантами
По данным украинских властей, во временно оккупированном Крыму в городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными российскими военными, а гражданское население шлют в больницы в Симферополе.
Источник: представительство президента Украины в Автономной Республике Крым
Дословно: "В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой больницы переполнены ранеными. В каждом где-то 1000-1500 раненых. В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться либо в частные клиники, либо ехать в сторону Симферополя".
Детали: В ведомстве также сообщили о деятельности оккупационных войск РФ на полуострове.
В частности, 4 марта днем в направлении из Феодосии в Джанкой заметили 18 грузовиков с пометкой Z. В обратном направлении 4 грузовика и 2 "панциря" (возможно, поврежденных).
Также на технике заметили новую маркировку оккупантов – на одной боевой машине "Тигр" заметили знак ⧖ белой краской.
Ориентировочно в 15:30-16:00 5 марта через Керчь по железной дороге прошел в сторону Джанкоя эшелон из 23 вагонов с военными. Очевидцы утверждают, что такие эшелоны проходят здесь уже 3-й день подряд.
Кроме того вблизи Гурзуфа заметили подлодку российских оккупантов, а в небе неоднократно видели российские истребители и бомбардировщики.
В представительстве президента в АРК располагают данными, что 24 февраля в день начала полномасштабной войны России против Украины оккупационные войска разместили пусковые установки во дворах частных усадеб на севере Крыма.
Сознательные граждане оккупированного Крыма призвали сообщать об оперативной обстановке на полуострове с российскими войсками по адресу press.mpuinarcrimea@gmail.com.
Предыстория:
- 26 февраля журналисты сообщали, что больница в Красноперекопске, расположенном вблизи админграницы с Херсонской областью, полностью переполнена ранеными российскими военными.
- Ранее украинские власти призвали жителей оккупированного Крыма, которых будут пытаться мобилизовать в подразделения для наступления в Украине, саботировать и сдаваться в руки ВСУ, чтобы выжить и не участвовать в военных преступлениях РФ.
- Мобилизированных крымчан российское военное руководство использует для наступления на Донбасс.
- 2 марта российские журналисты узнали, что в Белгороде, расположенном в менее, чем полусотне километров от границы с Украиной, больницы переполнены ранеными военными оккупационных войск РФ.
- Украинская разведка узнала, что оккупанты мобилизируют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и планируют бросить их в авангарде наступления на Харьков и Киев как "пушечное мясо".