На півночі Криму лікарні переповнені пораненими окупантами

За даними української влади, в тимчасово окупованому Криму в містах Армянськ, Красноперекопськ і Джанкой лікарні переповнені пораненими російськими військовими, а цивільне населення шлють до лікарень у Сімферополі.

Джерело: представництво президента України в Автономній Республіці Крим

Дослівно: "В містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими. В кожному десь 1000-1500 поранених. У ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік Сімферополя".

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Деталі: У відомстві також повідомили про діяльність окупаційних військ РФ на півострові.

Зокрема, 4 березня вдень в напрямку з Феодосії до Джанкоя помітили 18 вантажівок із позначкою Z. У зворотному напрямку 4 вантажівки та 2 "панциря" (можливо, пошкоджених).

Також на техніці помітили нове маркування окупантів – на одній бйоовій машині "Тигр" помітили знак ⧖ білою фарбою.

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Орієнтовно о 15:30-16:00 5 березня через Керч залізничним сполученням пройшов у бік Джанкою ешелон із 23 вагонів з військовими. Очевидці стверджують, що такі ешелони проходять тут вже 3 день поспіль.

Крім того поблизу Гурзуфа помітили підводний човен російських окупантів, а в небі неодноразово помічали російські винищувачі та бомбардувальники.

У представництві президента в АРК мають дані, що 24 лютого в день початку повномасштабної війни Росії проти України окупаційні війська розмістили пускові установки в подвір’ях приватних садиб на півночі Криму.

Свідомих громадян окупованого Криму закликали повідомляти про оперативну обстановку на півострові з російськими військами за адресою press.mpuinarcrimea@gmail.com.

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