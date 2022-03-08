ООН отправила в Москву своих экспертов обсудить гуманитарные коридоры

ООН направила в Россию экспертов для обсуждения с Минобороны РФ гуманитарных коридоров в Украине для выхода населения и поставок гуманитарной помощи.

Источник: заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Эксперты едут в Москву для совещания во вторник, 8 марта, в Министерстве обороны России. Они вместе с российскими военными будут работать "над улучшением координации между гражданскими и военными", чтобы расширять масштабы гуманитарных операций ООН.

Что предшествовало: Российские оккупанты заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения Киева, Харькова, Мариуполя, Сум и Чернигова в 10:00 8 марта.

Знать больше: Гендиректор ВОЗ призвал оккупантов обеспечить гуманитарные коридоры для украинцев

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