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ООН отправила в Москву своих экспертов обсудить гуманитарные коридоры

Анастасия КалатурВторник, 8 марта 2022, 06:35
ООН отправила в Москву своих экспертов обсудить гуманитарные коридоры
ФОТО: GETTY

ООН направила в Россию экспертов для обсуждения с Минобороны РФ гуманитарных коридоров в Украине для выхода населения и поставок гуманитарной помощи.

Источник: заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Эксперты едут в Москву для совещания во вторник, 8 марта, в Министерстве обороны России. Они вместе с российскими военными будут работать "над улучшением координации между гражданскими и военными", чтобы расширять масштабы гуманитарных операций ООН.

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Что предшествовало: Российские оккупанты заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения Киева, Харькова, Мариуполя, Сум и Чернигова в 10:00 8 марта.

Знать больше: Гендиректор ВОЗ призвал оккупантов обеспечить гуманитарные коридоры для украинцев

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 марта российские захватчики также сорвали запланированную эвакуацию населения из Мариуполя и Волновахи.
  • 6 марта оккупанты начали обстрелы и сорвали открытие "гуманитарного коридора" из Мариуполя
  • 7 марта прошел третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями в Беларуси. Член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что стороны согласовали определенные логистические моменты по обеспечению гуманитарных кордиоров в городах, оказавшихся окруженными оккупационными войсками РФ или пострадавших от ракетных и авиационных ударов.
  • 7 марта оккупанты объявили так называемый "режим тишины", без согласования с украинской стороной, и предложили мирным жителям эвакуироваться на территорию России и Беларуси.
  • Из горячих точек в пригородах Киева в течение 7 марта удалось эвакуировать 2 тысячи человек, но еще 4 тысячи остались в разрушенных домах без света, воды, тепла и еды.

Темы: ООНРосcия
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