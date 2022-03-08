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ООН відправила в Москву своїх експертів обговорити гуманітарні коридори

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 06:35
ООН відправила в Москву своїх експертів обговорити гуманітарні коридори
ФОТО: GETTY

ООН направила до Росії експертів для обговорення з Міноборони РФ гуманітарні коридори  в Україні для виходу населення та постачання гуманітарної допомоги.

Джерело: заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Експерти їдуть до Москви для наради у вівторок 8 березня в Міністерстві оборони Росії. Вони разом із російськими військовими працюватимуть "над покращенням координації між цивільними та військовими", щоб мати можливість розширювати масштаби гуманітарних операцій ООН.

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Що передувало: Російські окупанти заявили, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10:00 8 березня.

Знати більше: Гендиректор ВООЗ закликав окупантів забезпечити гуманітарні коридори для українців

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 березня російські загарбники також зірвали заплановану евакуацію населення з Маріуполя та Волновахи.
  • 6 березня окупанти розпочали обстріли та зірвали відкриття "гуманітарного коридору" з Маріуполя.
  • 7 березня відбувся третій раунд перемовин між українською та російською делегаціями в Білорусі. Член української делегації Михайло Подоляк повідомив, що сторони узгодили певні логістичні моменти щодо забезпечення гуманітарних кордиорів у містах, які опинилися оточені окупаційними військами РФ або постраждали від ракетних та авіаційних ударів. 
  • 7 березня окупанти оголосили так званий "режим тиші", без узгодження з українською стороною, і запропонували мирним мешкацням евакуюватися на територію Росії та Білорусі.
  • Із гарячих точок у передмістях Києва впродовж 7 березня вдалося евакуювати 2 тисячі людей, але ще 4 тисячі лишилися в зруйнованих будинках без світла, води, тепла та їжі.

Теми: ООНРосія
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