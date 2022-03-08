ООН відправила в Москву своїх експертів обговорити гуманітарні коридори

ООН направила до Росії експертів для обговорення з Міноборони РФ гуманітарні коридори в Україні для виходу населення та постачання гуманітарної допомоги.

Джерело: заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Експерти їдуть до Москви для наради у вівторок 8 березня в Міністерстві оборони Росії. Вони разом із російськими військовими працюватимуть "над покращенням координації між цивільними та військовими", щоб мати можливість розширювати масштаби гуманітарних операцій ООН.

Що передувало: Російські окупанти заявили, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10:00 8 березня.

Знати більше: Гендиректор ВООЗ закликав окупантів забезпечити гуманітарні коридори для українців

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