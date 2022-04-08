Украина и Россия готовы к переговорам в Турции, несмотря на Бучу – турецкий чиновник

Украина и Россия готовы продолжать переговоры, хотя изображение тел, найденных в украинском городе Буча после вторжения туда российских военных, остановили процесс.

Источник: турецкий чиновник в пятницу Alarabiya News

Прямая речь: "И Россия, и Украина готовы вести переговоры в Турции, но они далеки от согласования совместного текста".

Детали: По словам турецкого чиновника, есть "некоторые нерешенные вопросы", в частности, относительно статуса Донбасса и Крыма, а также гарантий безопасности.

Он добавил, что дата следующего раунда переговоров не определена.

Турция, которая на прошлой неделе проводила переговоры между российскими и украинскими переговорщиками, выступает посредником по прекращению конфликта.

31 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что министры иностранных дел России и Украины могут встретиться в течение двух недель, но изображения из Бучи, которые появились в минувшие выходные, бросили тень на мирные переговоры.

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Россия на "стамбульские" предложения Украины еще не ответила. но уже обвинила украинских переговорщиков в изменении требований после освобождения Бучи, утверждая, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий.

В свою очередь, Украина призвала Россию продемонстрировать свою готовность к диалогу, уменьшив "враждебность".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ради мира готов встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, хотя тот оправдывает бомбардировки больницы в Мариуполе и другие преступления РФ в Украине, а значит, становится их соучастником.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже заявлял, что даже после раскрытия ужасных последствий оккупации украинских городов российскими военными нужно продолжать переговоры с российской стороной.

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