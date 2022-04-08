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Украина и Россия готовы к переговорам в Турции, несмотря на Бучу – турецкий чиновник

Елена РощинаПятница, 8 апреля 2022, 16:03

Украина и Россия готовы продолжать переговоры, хотя изображение тел, найденных в украинском городе Буча после вторжения туда российских военных, остановили процесс.

Источник: турецкий чиновник в пятницу Alarabiya News

Прямая речь: "И Россия, и Украина готовы вести переговоры в Турции, но они далеки от согласования совместного текста".

Детали: По словам турецкого чиновника, есть "некоторые нерешенные вопросы", в частности, относительно статуса Донбасса и Крыма, а также гарантий безопасности.

Он добавил, что дата следующего раунда переговоров не определена.

Турция, которая на прошлой неделе проводила переговоры между российскими и украинскими переговорщиками, выступает посредником по прекращению конфликта.

31 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что министры иностранных дел России и Украины могут встретиться в течение двух недель, но изображения из Бучи, которые появились в минувшие выходные, бросили тень на мирные переговоры.

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Россия на "стамбульские" предложения Украины еще не ответила. но уже обвинила украинских переговорщиков в изменении требований после освобождения Бучи, утверждая, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий.

В свою очередь, Украина призвала Россию продемонстрировать свою готовность к диалогу, уменьшив "враждебность".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ради мира готов встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, хотя тот оправдывает бомбардировки больницы в Мариуполе и другие преступления РФ в Украине, а значит, становится их соучастником.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже заявлял, что даже после раскрытия ужасных последствий оккупации украинских городов российскими военными нужно продолжать переговоры с российской стороной.

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Предыстория:

  • 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. Стороны ничего не подписывали, но изложили финальные предложения, над которыми работали после встреч 28 февраля, 3-го и 7-го марта. 
  • Украина рассчитывает, что вместо НАТО несколько стран станут ее гарантами безопасности и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
  • Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
  • Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Президент Владимир Зеленский также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.
  • Глава украинской делегации Давид Арахамия 2 апреля допускал, что переговоры лидеров Украины и России возможны в ближайшее время в Стамбуле или Анкаре в Турции. В Кремле говорят, что до этого должен быть согласован текст соглашения, Зеленский считает иначе.

Темы: переговорыУкраинаРосcияБуча
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