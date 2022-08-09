В Крыму до 24 августа огласили высокий уровень "террористической опасности"
В оккупированном Россией Крыму объявили высокий ("желтый") уровень террористической опасности до Дня независимости Украины.
Источник: так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram
Детали: Аксенов заявил, что в Крыму с 9 августа до 24 августа будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности в ряде районов и на стратегических объектах.
В частности, с 20:00 вторника 9 августа до 20:00 среды 24 августа он будет действовать:
- на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов;
- на объектах Министерства транспорта, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.
Аксенов подчеркнул, что эти меры введены для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Крыма и граждан.
"Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления", – заверил он.
Предыстория:
- 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму прогремели взрывы. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов один человек погиб, шестеро пострадали.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- "The New York Times" со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке, но не исключил, что за этим стоят партизаны.