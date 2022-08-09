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В Крыму до 24 августа огласили высокий уровень "террористической опасности" 

Елена РощинаВторник, 9 августа 2022, 22:54

В оккупированном Россией Крыму объявили высокий ("желтый") уровень террористической опасности до Дня независимости Украины.

Источник: так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram

Детали: Аксенов заявил, что в Крыму с 9 августа до 24 августа будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности в ряде районов и на стратегических объектах. 

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В частности, с 20:00 вторника 9 августа до 20:00 среды 24 августа он будет действовать: 

  • на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов; 
  • на объектах Министерства транспорта, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения  Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Аксенов подчеркнул, что эти меры введены для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Крыма и граждан.

"Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления", – заверил он.

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Темы: Крымоккупациявойна
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