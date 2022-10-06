Продолжаются боевые действия в Донецкой области, отражены атаки оккупантов на Луганщине – ОВА

Начались активные боевые действия в районе сел Первомайское, Водяное и Каменка на Донетчине, отражены атаки оккупантов на Луганщине.

Источник: отчеты ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9.00

Детали: В Хмельницкой области утром в Шепетовском районе зафиксированы взрывы двух ракет, выпущенных Россией с самолетов, которые находились в воздушном пространстве республики Беларусь. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Другая упала на пустыре.

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По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окружающих домов, погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Ночью оккупанты атаковали Запорожье семью ракетами. Целями врага стали жилые кварталы в центре города. Серьезным разрушениям подверглись жилые дома. Под завалами люди. Все службы работают.

Предварительно о пострадавших в результате вражеской атаки: один человек погиб, еще один умер в машине скорой помощи. Под завалами домов находится по меньшей мере 5 человек. Многие люди спасены. Среди них – трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте событий продолжается спасательная операция.

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Одесскую область ночью российские оккупационные войска атаковали беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

На Днепропетровщине враг всю ночь обстреливал из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район. Нанес удар по трем общинам. В Никополе повреждены до 10 частных домов, предприятие и линии электропередач. В Мировской громаде изуродованы несколько частных домов и хозяйственных построек. В Марганецкой громаде масштабы разрушений уточняются. По предварительным данным, везде обошлось без пострадавших.

Харьковщина: ночью оккупанты нанесли несколько ударов о промышленных объектах Основянского района Харькова. Предварительно – россияне применили дроны-камикадзе, возникли пожары, есть частичные разрушения нежилых зданий. Пострадавших нет.

Оккупанты обстреливали Купянский и Волчанский районы, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелечье, Красное и др. По информации Областного центра экстренной помощи, в течение суток по области госпитализировали 3 мужчин, которые получили ранения в результате обстрелов в Купянском районе.

В Луганской области освобождены шесть населенных пунктов. Авиация Сил обороны Украины нанесла более пятнадцати ударов по врагу. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбито девять вражеских БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, а также восемь других важных объектов врага.

Отбиты атаки россиян в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка. По позициям наших бойцов враг нанес 14 артиллерийских и минометных обстрелов и нанес один авиаудар.

Донецкая область: в течение ночи – обстрелы г. Северск. Также россияне обстреляли с. Парасковиевка Соледарской громады. Повреждены два частных дома, пострадавших нет.

Примерно с пяти утра начались активные боевые действия в районе поселков Водяное, Первомайское и Каменка. Утром – артобстрел и танковый обстрел села Каменка Очеретинской военной администрации.

В результате интенсивного ночного обстрела позиций и территории Торецкой громады магниевыми кассетами произошло возгорание дома пгт Курдюмовка, повреждено несколько частных домов.

Утром был осуществлен вражеский обстрел с. Дилиевка Константиновской громады. Повреждения получили жилые дома и линия электропередач.

На деоккупированных территориях Святогорской и Лиманской громад начали выдачу гуманитарной и материальной помощи, выплату пенсий. В среду этот процесс был организован в Святогорске, Яровой и Лимане.

За сутки в Донецкой области – 14 погибших, 3 раненых.

Николаевская область: ночью враг в очередной раз атаковал беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" юг страны. Девять дронов-камикадзе уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", из них семь - на Николаевщине.

Вечером были обстрелы окрестностей населенного пункта Березнеговатской громады. Сегодня утром зафиксированы обстрелы еще одного населенного пункта громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Ситуация на Херсонщине остается чрезвычайно сложной, продолжаются активные боевые действия. ВСУ освободили от российских захватчиков Нововоскресенское, Новогригорьевку и Петропавловку Бериславского района.

Продолжается разминирование территории Заградовки Кочубеевской громады. Освобожденное село все еще обстреливают российские войска из "Ураганов" и "Смерчей". Правоохранители проверяют всю территорию, обезвреживают мины и растяжки. В Белозерской громаде из-за вражеских обстрелов уничтожено имущество и здания фермерского хозяйства, а также фруктовые сады.

В Telegram-канале так называемого министерства образования и науки Херсонской области обнародован приказ об установлении с 6 по 21 октября каникул в государственных бюджетных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования города Херсона, Белозерского, Бериславского, Каховского, Снигиревского муниципальных округов, Новокаховского городского округа в связи с участившимися обстрелами, а также с целью сохранения жизни и здоровья участников учебно-воспитательного процесса.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.