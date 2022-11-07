Оккупанты планируют восстановить Крымский мост в декабре
Оккупанты Крыма планируют запустить движение по обоим полосам правой, разрушенной взрывом, части Крымского моста в следующем месяце, сначала по одной полосе, потом – и по второй.
Источник: "Крыминформ"
Детали: Пролеты Крымского моста, поврежденные в результате взрыва месяц назад, уже распилили и увезли. Как сообщается, в ближайшие дни начнутся работы по установке новых пролетных строений. Металлоконструкции уже доставили на Кубань. 8 ноября их привезут на мост и начнут монтировать, для этого перекроют движение.
Запустить движение по обоим полосам правой (разрушенной) части Крымского моста планируется: 5 декабря – по одной полосе, 20 декабря – по второй.
На этом ремонт Крымского моста не закончится. Дальше начнутся работы по разборке левой, менее пострадавшей, стороны автодорожной части моста. В ходе обследования выяснилось, что там тоже есть повреждения, хотя движению легкового транспорта и автобусов это сейчас не мешает.
Этому предшествовало: СМИ сообщали, что российское правительство поручило восстановить Крымский (Керченский) мост, который был разрушен в октябре, не позднее 1 июля 2023 года.
Предыстория:
- Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Следком РФ заявил о 3 погибших.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.
- Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы.
- ФСБ России из-за взрыва на Крымском мосту задержала 8 человек, а организатором назвала Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов. Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что это не так и "россияне вообще далеки от реальности".
- По данным источника УП, за подрывом Крымского моста стоит СБУ. В то же время, в СБУ заявили, что будут комментировать свою роль или роль любого государственного органа Украины в "бавовне" после окончательной победы.