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Оккупанты планируют восстановить Крымский мост в декабре

Елена РощинаПонедельник, 7 ноября 2022, 07:22

Оккупанты Крыма планируют запустить движение по обоим полосам правой, разрушенной взрывом, части Крымского моста в следующем месяце, сначала по одной полосе, потом – и по второй.

Источник: "Крыминформ"

Детали: Пролеты Крымского моста, поврежденные в результате взрыва месяц назад, уже распилили и увезли. Как сообщается, в ближайшие дни начнутся работы по установке новых пролетных строений. Металлоконструкции уже доставили на Кубань. 8 ноября их привезут на мост и начнут монтировать, для этого перекроют движение.

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Запустить движение по обоим полосам правой (разрушенной) части Крымского моста планируется: 5 декабря – по одной полосе, 20 декабря – по второй.

На этом ремонт Крымского моста не закончится. Дальше начнутся работы по разборке левой, менее пострадавшей, стороны автодорожной части моста. В ходе обследования выяснилось, что там тоже есть повреждения, хотя движению легкового транспорта и автобусов это сейчас не мешает.

Этому предшествовало: СМИ сообщали, что российское правительство поручило восстановить Крымский (Керченский) мост, который был разрушен в октябре, не позднее 1 июля 2023 года.

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Предыстория:

  • Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Следком РФ заявил о 3 погибших.
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов. 
  • Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы.
  • ФСБ России из-за взрыва на Крымском мосту задержала 8 человек, а организатором назвала Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов. Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что это не так и "россияне вообще далеки от реальности".
  • По данным источника УП, за подрывом Крымского моста стоит СБУ. В то же время, в СБУ заявили, что будут комментировать свою роль или роль любого государственного органа Украины в "бавовне" после окончательной победы.

Темы: Керченский мостКрымоккупациявойна
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