Хроніки війни. День 151. ОНЛАЙН

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич:

"5 місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну".

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine