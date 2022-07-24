Хроники войны. День 151. ОНЛАЙН
Триває 151-й день повномасштабної війни.
Важкими боями охоплена Луганщина і Донеччина. Постійним вогнем зі сторони Росії – Миколаївщина, Сумщина і Чернігівщина.
Українські захисники готуються до контрнаступу на Херсонщині.
"Українська правда" щодня відслідковує головні події для в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 150 дня війни.
🔥 Командування "Південь" показало знищену російську батарею ЗРК С-300
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського", – йдеться у повідомленні.
Укрпошта анонсує випуск нової марки.
Випуск "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу вже 28 липня. А разом з ним — тематичний мерч, який доповнить патріотичну серію.
Це вже четверта марка з патріотичної серії.
☝️ Новеньких марок з трактором буде 5 млн екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж.
У неділю зафіксовано понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах Сумщини.
Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв героїчно загинув, захищаючи Україну на півдні країни.
🔥 Українські військові знищили всі чотири ворожі крилаті ракети, випущені по Хмельниччині
"Сьогодні, 24 липня, протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України знищено усі чотири крилаті ракети типу "Калібр", випущені у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря", - повідомляє у Телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.
Протягом доби ударна авіація Повітряних сил завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.
"Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів", - ідеться в повідомленні.
"Завтра починається важливий тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня.
У час такої жорстокої війни, на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності.
Тож не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки". - Володимир Зеленський
Верховна Рада найближчим часом має намір прийняти ряд законопроєктів на виконання вимог Європейської комісії, деякі з них можуть викликати дискусії.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "шизофренічними" заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова про скидання "київського режиму"
На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, низка населених пунктів залишилися без водопостачання.
Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25. Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла".
Лідер головної опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц дистанціювався від заяв свого однопартійця і прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера щодо необхідності "замороження" війни в Україні.
💩 Лавров заявив, що країна-окупант допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".
"Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, що піддалися державній пропаганді київського режиму, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії.
Російський та український народ продовжать жити разом", – заявив глава МЗС РФ
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ворог обстріляв райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області.
На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник.
Завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.
На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху.
На Краматорському напрямку росіяни здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли.
На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська близ Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.
Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Росія втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках російські окупанти ще й ведуть повітряну розвідку БпЛА.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. Українські захисники теж в боргу не залишаються.
Поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.
Росіяни знехтували угодою з розблокування портів уже наступного дня після її підписання. А тепер кажуть, що нібито хочуть перемовин і з інших питань.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров:
"Щодо зв'язку цієї домовленості з іншими аспектами ситуації в Україні, (...) у нас немає жодних упереджень від того, щоб відновити переговори щодо ширшого кола питань, але справа залежить не від нас".
При цьому в Кремлі продовжують погрожувати українцям і згадувати про "західних кураторів":
"Чим довше вони продовжують вимагати від України воювати до переможного кінця, причому ми всі розуміємо, який і чий кінець настане, тим більше людей гинутиме і тим довше зберігатиметься нинішня ситуація, яка не йде на користь, насамперед українському народу та українській державі".
Російські загарбники визнали, що атакували порт в Одесі наступного дня після підписання домовленностей з експорту зерна. А також самі опублікували відео, як запускали ракети.
Папа Римський Франциск сказав, що "має велике бажання поїхати до Києва".
Поляки зібрали на "Байрактар" для України необхідні 22,5 млн злотих, тобто близько 177,4 млн гривень.
Внески зробили понад 200 тисяч людей. До кінця кампанії зі збору коштів залишилось 4 дні.
В ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300 на окупованій Херсонщині.
У Києві волонтери спільно з міською адміністрацією, рятівниками та кінологами проведуть відкриті зайняття з мінної безпеки.
Графік тренінгів:
- Оболонський район – 25 липня (початок о 16:00) у парку "Наталка";
- Дніпровський район – 26 липня (початок о 16:00) у парку "Перемога";
- Святошинський район – 27 липня (початок о 16:00) у парку "Совки";
- Голосіївський район – 28 липня (початок о 16:00) у Голосіївському парку;
- Дарницький район – 29 липня (початок о 16:00) у парку Партизанської Слави.
На кожній локації будуть вчити як маленьких дітей, в інтерактивній формі, так і проводити інструктаж для старших дітей та дорослих.
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич:
"5 місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну".
5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 24, 2022
У німецькому Мюнхені вандали осквернили могилу лідера українських націоналістів Степана Бандери.
В українському МЗС кажуть, що в ООН відмежувались від заяв про те, що Росія нібито мали право стріляти по Одеському порту.
Міський голова Харкова городян мінімізувати ранкові поїздки наземним громадським транспортом задля безпеки.
Розвідка повідомляє:
Російські окупанти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців.
"Наразі окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановчі відео, які начебто "мають довести", що вибух у Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулись начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше 14 людей.
Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі".
Як змінилися "цілі" війни Росії в Україні за п‘ять місяців? Розповідає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки⬇︎
Уже п’ятий місяць Росія продовжує терор як України, так і усього світу. Це відбувається не лише за допомогою зброї та блокад, а й за допомогою пропаганди. А вона, як і майже все в рф, – вельми слабка та неякісна.
Тож в інформаційній війні Україна уже давно перемогла РФ.
ГУР Міноборони заявляє, що до війни проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державіакомпаній, які діють в структурі Міноборони.
Ландшафтний дизайнер по-українськи 💪
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в ЗСУ служать понад 38 тисяч жінок, 7 тисяч з яких з пішли у армію після початку повномасштабної війни.
"Також є цивільні жінки, які у ЗСУ працюють. Тобто, загалом у ЗСУ – понад 50 тисяч жінок. За цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних Силах серед країн-членів НАТО", – каже вона.
Держприкордонслужба: російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Під ворожим вогнем 23 липня опинилися 6 громад Сумської області, а також Новгород-Сіверська громада Чернігівщини.
Росіяни застосовували авіацію, ствольну артилерію, міномети та гранатомети.
На аеродромі окупованого Мелітополя лунали вибухи, а в Мелітопольському районі пошкоджено залізницю, якою росіяни возять військових і техніку.
Український прапор з неба і соняхів на Дніпропетровщині 🇺🇦
Фото УП.
Володимир Зеленський: "П'ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя в нашій державі і не зупинить.
І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу країну".
У Херсоні продовжують з'являтися жовто-блакитні стрічки та патріотичні написи 💪
Оновлено об 11:00. ППО збила на Хмельниччині три ворожі ракети, випущені з акваторії Чорного моря.
У Хмельницькій області лунають вибухи, працює система Протиповітряної оборони.
Що відбувається з регіонах на ранок 151-го дня війни:
🟥 Дніпропетровщина: увечері 23 липня росіяни обстріляли Криворізький район. Ударив зі ствольної артилерії по одному з сіл Зеленодольськоі громади. Без жертв на руйнувань
🟥 Харківщина: зранку в Красноградському районі с. Залінійне через обстріли окупантів горіла прибудова до житлового будинку – постраждалих немає.
По області ворог протягом доби наносив удари по Харківському, Богогодухівському, Чугуївському, Лозівському, Ізюмському районах. Пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, відкриті території. За добу по області — одна людина постраждала в Лозівському районі
🟥 Луганщина: вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.
Поблизу Лисичанська українські артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію – знищено щонайменше 12 спецпризначенців. Багато росіян поранено. Окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення.
Уночі завдали чотири ракетні та один авіаудар. Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу.
По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли. Донеччина: за добу під обстрілами м. Торецьк (житловий сектор); м. Авдіївка (промисловий, житловий сектор, гаражний кооператив); с.Кам’янка (житловий сектор); с.Веселе (житловий сектор); смт Гостре (житловий сектор).
На ранок 24 липня: обстріли старої частини Авдіївки, околиць Курахового, Красногорівки та Мар'їнки. У Костянтинівці в результаті нічного обстрілу зруйнована школа, у Новодмитрівці — дитячий садок.
За добу по області – 2 загиблих і 2 поранених.
🟥 Миколаївщина: вчора ввечері ворог обстріляв житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва.
За інформацією Оперативного командування "Південь", по обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр", внаслідок чого пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, гараж. Відомо про п‘ятьох поранених, серед них — підліток.
Зранку 24 липня Миколаїв знову зазнав ворожих обстрілів, інформація щодо наслідків уточнюється
🟥 Херсонщина: стабільно напружено. Місцеві жителі практично всіх районі області повідомляють про числені обстріли та вибухи.
Критична ситуація у населених пунктах Високопільської, Бериславської, Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Каховської ТГ. Від обстрілів на території цих та прилеглих громад горять поля та ліси, а у окупованих селах знищуюються вцілілі будинки та соцінфраструтктура.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила в Україні 39,5 тисяч військових:
- особового складу – близько 39 520 (+280) людей
- танків ‒ 1 722 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 3 942 (+13)
- артилерійських систем – 869 (+5)
- РСЗВ – 255 (+2)
- засоби ППО – 113 (+0)
- літаків – 221 (+0)
- гелікоптерів – 188 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0)
- крилаті ракети – 170 (+3)
- кораблі /катери – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 823 (+3)
- спеціальна техніка – 73 (+1).
Доброго ранку!
Що відбувається на фронті на ранок 151-го дня війни – зведення Генштабу ЗСУ:
📢 на Бахмутському напрямку ворог веде бій для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Стріляв в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяв штурмову та армійську авіацію.
📢 на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.
📢 на Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії, зокрема, райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.
📢 на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інших.
📢 на Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Білоруські війська посилюють охорону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.
📢 на Сіверському напрямку ворог стріляв у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Крім того, періодично веде повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
📢 на Краматорському напрямку обстріли були біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також росіяни задіяли БпЛА.
📢 на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні позицій. Обстрілював інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.