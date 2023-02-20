War Speeches. Росія не спроможна продовжувати експансію, але намагається дестабілізувати світ

Минулого тижня (13–19 лютого) актуалізувалися проблеми в російській армії, натомість Україна стала сильнішою завдяки західній військовій підтримці.

Також були оприлюднені нові факти про Мінські угоди, які спровокували хвилю російської дезінформації.

Паралельно росія намагається розхитати ситуацію в інших країнах, зокрема Молдові.

Нижче розповідаємо детальніше про ключові заяви та події повоєнного тижня.

Україна поки без літаків, але отримує все необхідне для контрнаступу

14 лютого у Брюсселі відбулося 9-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", у якому взяли участь представники 54 країн.

За її підсумками західні партнери підтвердили, що Україна отримає більше засобів протиповітряної оборони (ППО), танків, артилерії та снарядів 155 калібру. Також ще більше українських військових зможуть пройти навчання за кордоном.

"Без оголошення про літаки, однак з акцентом на підготовку українського контрнаступу", – так прокоментував результати зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, він вірить в успіх весняного контрнаступу ЗСУ.

Саме для цього напередодні союзники ухвалили рішення виділити Україні Bradley та Abrams від США, танки Challenger – від Великої Британії, а також модернізовані танки – від США, Нідерландів та Чеської Республіки й танки Т-72 – від Польщі. Також, за його словами, щодо танків Leopard варто очікувати на кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії.

Крім танків, Україна отримає боєприпаси та додаткові системи ППО, щоб посилити свою можливість збивати ракети, якими росіяни нерідко атакують критичну й цивільну інфраструктуру.

"Ми сьогодні чули про виділення серйозних засобів ППО. Франція та Італія спільно передадуть Україні систему ППО. Франція також оголосила про співпрацю з Австралією для виробництва боєприпасів 155 калібру", – сказав міністр оборони США.

Президент України назвав "сильними" рішення, ухвалені під час дев'ятого "Рамштайну". Втім, за його словами, не про всі домовленості можна говорити публічно, але базові тенденції залишаються незмінними: Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист зазнала поразки якомога швидше.

Наразі українські партнери впевнені у пріоритетності термінового надання озброєння, однак авіаційна коаліція поки що лише утворюється.

Водночас глава українського МЗС Дмитро Кулеба не має сумнівів, що Україна отримає західну бойову авіацію. Про це він наголосив на Мюнхенській безпековій конференції.

Аби прискорити процес надання бойових літаків Україні, парламентарі США тиснуть на президента країни. Зокрема, двопартійна група законодавців запевнила Джо Байдена, що сучасна авіація може зіграти вирішальну роль у відновленні Україною контролю над своїм повітряним простором цього року.

Непохитна підтримка українського бажання зберегти суверенітет і звільнити окуповані території непокоїть російську сторону. кремль сипле дезінформаційними наративами, намагаючись хоч якось загальмувати західну допомогу.

Речниця мзс росії марія захарова звинуватила західні північноатлантичні еліти у колоніальній політиці, бажанні пожитися російськими ресурсами, ментально та фізично поневолити людей.

"Судячи з підсумків брюссельських "посиділок", складається враження, що накачування України озброєнням організоване країнами альянсу і для збагачення західного військово-промислового комплексу, насамперед американського, щоб надовго забезпечити його контрактами. Класична колоніальна логіка. Навіть не колоніальна, а логіка рабовласників", – сказала захарова на брифінгу мзс.

Утім, росія сама потребує деколонізації й депутінізації, аби змогти налагодити відносини з цивілізованим світом.

Так, саме про депутінізацію говорив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген. "Я використовую термін "депутінізація", тому що ця країна повністю пов'язана з Путіним", – сказав він перед відкриттям конференції.

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Мобілізовані скаржаться, але росія вкотре намагається наступати

Цього тижня російські окупаційні війська продовжили наступальні дії, але значних успіхів не досягли, попри значні втрати. Так, Генштаб ЗСУ ще посеред тижня повідомив: "В окупованому Криму цілодобово працює крематорій, куди привозять для спалення загиблих російських військовослужбовців та найманців".

Того ж дня були оприлюднені розвіддані щодо масового звезення поранених окупантів у Старобільськ та шалених втрат у деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та підрозділах 2 АК, які "становлять до 80% особового складу".

А російська служба BBC оприлюднила розслідування, в якому зазначає, що "40% російських мобілізованих, чия смерть підтверджена, загинули в період з 1 січня. А реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими".

Справді, виглядає так, що російські військові намагаються виконати наказ путіна повністю захопити території Донецької та Луганської областей до березня. Однак їм це навряд чи вдасться – підкреслюють західні союзники України.

Так, американське видання CNN повідомило, що США та їхні союзники "скептично ставляться до того, що москва накопичила достатньо кількість живої сили та ресурсів, щоб досягти значних успіхів" у новому наступі на сході України. Таку ж позицію озвучує й британська розвідка.

А міністр оборони Британії Бен Воллес у розмові з BBC заявив, що "97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні" та додав, що "росія не змогла ‘пробити’ оборону України".

Наступальні операції кремля мали б посилити мобілізовані, але, крім значних втрат серед новоприбулих, про які йшлося вище, окупанти мають і інші проблеми. Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомив, що "на Донеччині мобілізовані росіяни частіше відмовляються йти у наступ".

Натомість аналітики Інституту вивчення війни стверджують: "Мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, який потрібен для успішного ведення механізованого наступу. Адже, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку, їм бракує згуртованості, професійної підготовки та досвіду, необхідних для проведення широкомасштабних наступальних операцій".

Російська служба "Радіо Свобода" зробила компіляцію з відеозвернень мобілізованих із оренбурзької області рф, іркутська, калінінграда, татарстану. Окупанти скаржаться, що "їх ведуть на забій", натомість вони згодні служити лише далеко від лінії фронту. Також навіть у російських ЗМІ пишуть, що кремль засекретив статистику про дезертирство військових.

Масові втрати особового складу, проблеми з мобілізованими, втрати сучасної техніки роблять нереальним виконання путінських завдань.

При цьому у Білому домі підкреслюють, що кремль за рік не зміг подолати старі проблеми "з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також із узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів".

Тож чим може погрожувати кремль? Інститут вивчення війни вважає, що через неможливість військового успіху росія може завдати ще однієї серії ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні.

Натомість Головне управління розвідки України повідомляло про посилання москвою ядерного шантажу, аби послабити міжнародну підтримку України та завадити візиту Джо Байдена до Європи. Однак такі дії рф – не новина, а радше спроба вчергове "підвищити ставки", яка навряд чи здатна когось налякати.

Вже 20 лютого Президент США Джозеф Байден, не анонсуючи попередньо свого візиту, прибув до Києва, що свідчить про високу підтримку України на міжнародній арені та успішну боротьбу нашої держави на дипломатичному фронті.

Адже кремль потрібно перемогти у всіх сферах. Недаремно цього тижня Валерій Залужний слушно нагадав, що "перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, а й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу".

російський наратив про Мінські угоди дає тріщину

Наратив про "невиконання Мінських угод Україною" став одним із найпоширеніших у виправданні росією повномасштабної війни. Поза тим, російські політики "збагатили" його заявами про те, що ці угоди потрібні були Україні для посилення власної армії та підготовки до війни з росією.

Всю цю пропаганду одним махом спростував простий коментар колишнього заступника голови адміністрації президента рф владислава суркова. Він зазначив, що, працюючи над Мінськими угодами, виходив з того, що вони не повинні бути виконані. Ці слова змусили російську машину брехні активізуватися.

Першим відхрестився від слів суркова речник кремля дмітрій пєсков.

"Основне завдання було – це таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Тепер ми вже розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому, звичайно, краще все-таки деталі уточнювати у Суркова, що малось на увазі", – сказав він.

Як бачимо, анексія українських територій так чи інакше входила у плани російських імперіалістів. У лютому 2023 року Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Spiegel" зазначив, що "вскочив у цей вагон, який уже котився у прірву".

"Найпростіший спосіб закінчити війну – віддати росії території. Повернути їм той вплив на Україну і всередині України, який вони мали протягом багатьох років. Саме тому існували Мінські угоди.... Я думаю, що Мінські угоди були такою поступкою", – зазначив Президент України.

З боку мзс росії за слова суркова виправдовувалася речниця марія захарова.

"Усі розмови про те, чи планувала Росія виконувати мінські домовленості чи не планувала, розбиваються про факт – особисто Сергій Лавров ініціював розробку резолюції РБ ООН, яка робить їх виконання обов'язковим", – сказала вона.

Для більшої переконливості 17 лютого росія скликала засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, де постпред агресора звів усе до русофобської позиції західних країн.

"Ми не зможемо жити як раніше, це точно. Тому що ви вже досить виявили свою заглиблену русофобію, щоб довести, що ця русофобська позиція та ваше прагнення знищити нашу країну, бажано чужими руками, і є все, чим ви керувалися", – сказав васілій небензя.

"Ми більше не довіряємо вам і не можемо повірити в жодну з ваших обіцянок… ви показали свою тотальну незговірливість і лукавство, коли спочатку створили неонацистський націоналістичний вулик біля наших кордонів, а потім його розірвали", – додав він.

На деструктивний підхід росії до виконання Мінських угод звернув увагу постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Він нагадав, як росія, взявши на себе зобов’язання, не створила зони безпеки у прикордонних районах України та не вивела іноземні військові формування й техніку з території України під наглядом ОБСЄ.

Також Кислиця нагадав, що за тиждень після підписання третього Мінського документа місто Дебальцеве окупували регулярні російські війська.

"Настав час визнати правду. Правда в тому, що путін раз і назавжди довів, що з ним неможливо вести переговори. Послідовний підрив і остаточне знищення Мінських угод росією демонструє це абсолютно чітко", – заявив Сергій Кислиця.

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росія прагне дестабілізувати світ

Минулого тижня міністр закордонних справ росії сєргєй лавров у зверненні до держдуми анонсував захист російськомовного населення по всьому світу.

"Серед наших безумовних пріоритетів – захист законних прав російських громадян за кордоном, згуртування багатонаціонального та багатоконфесійного Російського світу, зміцнення зв'язків із співвітчизниками, які мешкають за кордоном", – наголосив лавров.

Для російських злочинців одним із пріоритетів є дестабілізація ситуації в світі. На це під час Мюнхенської конференції звернув увагу Володимир Зеленський.

"Зволікання завжди було і є помилкою. Поки ми зараз домовляємось, як посилити нашу оборону сучасними танками, кремль думає, як задушити ще Молдову", – заявив він.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що в країні готувалися силові дії із залученням диверсантів з росії, білорусі та Сербії. А під виглядом мирних протестів, один з яких розпочався 19 лютого, у Кишиневі готують спроби захоплення влади.

Влада Сербії очікувано заперечила ці звинувачення, а представники путінського режиму звинуватили Київ у намаганні втягнути Кишинів у жорстке протистояння з росією.

Однак так званий "русскій мір" постукав і до інших країн. Минулого тижня Нідерланди вислали з країни близько десяти російських дипломатів, які виявились офіцерами розвідки.

Своєю чергою, Австрія оголосила персонами нон грата двох російських дипломатів, які займалися "діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом". У відповідь росія вислала чотирьох австрійських дипломатів.

Крім того, росія викликала в мзс посла Італії через скасування виступів низки російських виконавців. "Рішення італійської влади, на жаль, свідчать про прояв тенденції до дискримінації митців Росії та звуження культурно-гуманітарних обмінів", – вказано на сайті мзс росії.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає дестабілізаційні плани рф ще одним доказом справжньої сутності російської експансіоністської політики та необмеженості її апетитів.

"Це треба пам’ятати всім, хто хоче "врегулювання". Працювати із симптомами не вийде – лише позбутися збудника", – вважає Подоляк.

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