War Speeches. Росія відбілює Путіна в ООН, але не збирається завершувати війну

Минулого тижня (3–9 квітня) в Радбезі ООН Росія намагалася спотворити задокументовані випадки незаконної депортації українських дітей на російську територію. Україна ж вперше з 2017 року взяла участь в офіційному засіданні Комісії Україна – НАТО і посилила військову співпрацю з Польщею.

Президент Франції Еммануель Макрон та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідали Китай, намагаючись схилити Сі Цзіньпіна до того, щоб він переконав Росію закінчити війну. Однак, як виявилося, "безмежна дружба" КНР та Росії – не більше, ніж риторичний прийом.

Нижче розповідаємо про ключові заяви і події воєнного тижня.

Макрон закликав Сі переконати Росію завершити війну, а Пєсков каже, що вони готові воювати далі

Важливою подією тижня, що минув, став візит президента Франції Еммануеля Макрона та Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Китаю. Однією з ключових тем зустрічі була війна Росії проти України. Так, Еммануель Макрон закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну: "Я знаю, що можу розраховувати на те, що Ви приведете Росію до тями й повернете всіх за стіл переговорів".

У коментарях ЗМІ Сі Цзіньпін також закликав до переговорів та політичного вирішення війни в Україні, однак конкретних заяв не зробив.

Видання Politico відзначило, що Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії в Україні після переговорів із французьким президентом. А британське агентство Reuters опублікувало інформацію про те, що китайський лідер міг, імовірно, схиляти Макрона до протидії США.

Найбільш позитивним сигналом візиту стала китайська підтримка нерозповсюдження ядерної зброї, а також заява Сі Цзіньпіна про те, що використання цього виду озброєння "не можна допустити".

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про інший "позитивний елемент": лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Володимиром Зеленським, "коли будуть відповідні умови й час".

Прикметно, що депутат Державної думи Лєонід Слуцкій заявив, що нібито "альянс Росії та Китаю не можуть похитнути ні Париж, ні Брюссель". А прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відзначив: "ситуація не демонструє перспектив для мирного врегулювання", – та запевнив, що Кремль продовжуватиме так звану "спецоперацію".

Натомість радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що РФ має "прийняти єдиний сценарій закінчення війни – безумовне виведення військ із території України".

Відзначимо, що цього тижня Пекін має відвідати глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, який анонсував свою поїздку ще у вересні та заявляв, що партнерство Пекіна з Москвою має межі, навіть якщо офіційна риторика обох столиць стверджує протилежне.

Цікавою в цьому контексті є заява посла Китаю в ЄС Фу Цонга. Він зазначив, що Китай не перебуває на боці Росії у війні, а декларацію про "безмежну дружбу" КНР та РФ, підписану напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, неправильно інтерпретують: "Безмежність – це не що інше, як риторика".

Фу Цонг запевнив, що Китай не надавав військової допомоги Росії та не визнає зусиль Москви з окупації українських територій, зокрема Криму і Донбасу.

Водночас дипломат додав, що "Пекін не засудив вторгнення, тому що він розуміє заяви Росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО, а також тому, що його уряд вважає, що "першопричини більш складні", ніж кажуть західні лідери".

А от прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що ​​"Кремль орієнтується на зміст і дух контактів, які відбулися у Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна у російській столиці". І, як відомо, економічна співпраця між Кремлем та Пекіном зростає. Зокрема, за інформацією Bloomberg, китайський юань замінив долар як найбільшу торгову валюту в РФ.

Водночас Україні потрібно слідкувати не лише за риторикою Китаю. В четвер, 6 квітня, скандальну заяву зробив Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Він фактично запропонував Україні поступилася Кримом на користь Росії, щоб покласти край війні: "(Владімір Путін) не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення".

Реакція українського МЗС на заяву бразильського лідера була категоричною. Речник міністерства Олег Ніколенко заявив: "Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі".

Крім того, Володимир Зеленський у своєму зверненні підкреслив: "Світ має знати: повернуться в міжнародні відносини повага й порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода – так само, як і всюди в Україні".

Підкреслимо, що наприкінці січня президент Бразилії пропонував створити групу країн, які є достатньо сильними й поважними, щоб сісти за стіл переговорів з обома сторонами війни. Цю ініціативу, зокрема, розкритикував Білий дім.

Однак відносини України з державами Латинською Америки, безумовно, необхідно розширювати. Кілька тижнів тому Володимир Зеленський розмовляв із президентом Чилі, а 5 квітня виступив зі зверненням по відеозв'язку до парламенту цієї країни.

Президент України назвав російське вторгнення "фашизмом XXI століття" та закликав підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо арешту Владіміра Путіна "у справі щодо насильницької депортації українських дітей у Росію та спроби знищення їхньої ідентичності шляхом асиміляції та незаконного усиновлення".

Сам же Владімір Путін продовжує марити величчю. 5 квітня під час прийому вірчих грамот від новоприбулих послів іноземних держав диктатор сказав, що Росія хоче продовжити "виконувати історично сформовану місію щодо підтримки глобального балансу та вибудовування багатополярної міжнародної системи".

Росія намагається виправдати Путіна та Львову-Бєлову через Радбез ООН

Черга Росії місяць головувати в Раді Безпеки ООН – органі, який відповідає за міжнародний мир, – настала 1 квітня 2023 року. Напередодні ОПОРА детально розповіла про наслідки головування агресора в Радбезі, зокрема про те, що Росія отримала право визначати черговість порядку денного засідань органу.

Уже на пресконференції, присвяченій початку головування Росії в ООН, постпред країни Васілій Нєбєнзя зазначив, що програма на квітень прийнята.

"На перший тиждень нашого головування не планується жодних офіційних засідань Ради. Проте о 10:00 5 квітня ми маємо намір провести в національній якості зустріч у форматі Аррія (неформальна зустріч для обміну думками – ред.) на тему "Діти та збройний конфлікт: українська криза. Евакуація дітей із зон конфліктів", – сказав він.

Поспішне скликання засідання Радбезу ООН може бути пов’язане з ордером Міжнародного кримінального суду на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав людини Марії Львової-Бєлової щодо незаконної депортації українських дітей на російську територію.

На пресконференції Нєбєнзя зазначив, що Росія хоче розвіяти деякі "побоювання та пропаганду" щодо цього питання.

Однак розвіювання звинувачень звелося до усталених російських наративів і прийомів "whataboutism" (тактика дискредитації аргументів опонента – ред.). Зокрема, Васілій Нєбєнзя звинуватив у вбивстві дітей Донбасу "київський режим, який прийшов до влади шляхом антиконституційного перевороту".

"На початку 2022 року, отримавши карт-бланш від Заходу, Володимир Зеленський розпочав своє силове завоювання російськомовних громадян України, – сказав Нєбєнзя, – З метою порятунку життя людей та захисту дітей владою "ЛНР" та "ДНР" було ухвалено рішення про евакуацію мирних громадян".

Політик назвав використання теми викрадених дітей елементом антиросійської інформаційної війни і звинуватив Київ у тому, що українська влада насильно забирає дітей у батьків біля зони бойових дій та катує неповнолітніх за поширення інформації про дислокацію ЗСУ. Захід же начебто винен у тому, що він намагається змістити фокус уваги зі зла нацизму в Україні.

Крім того, Нєбєнзя сказав, що в Європі у сімей українських біженців забирають дітей – нібито лише у Німеччині дітей забрали у 80 українських сімей. Наприкінці виступу він ще раз акцентував, що Росія не є учасником Римського статуту, тому будь-які документи Міжнародного кримінального суду вважає недійсними.

"Для Росії цей орган зник із карти міжнародних судових органів. Він повністю перетворився на покірний інструмент у руках західних держав", – сказав він.

Ба більше, Росія запросила виступити на засіданні підозрювану у воєнних злочинах уповноважену президента РФ із прав дитини Марію Львову-Бєлову. Втім, такі спроби Росії виправдати злочини проти українських дітей, зловживаючи головуванням в Радбезі ООН, викликали гостру критику міжнародної спільноти.

Понад 50 країн, а також Євросоюз виступили зі спільною заявою у відповідь на організоване Росією засідання. "Жодна кількість дезінформації, що розповсюджується Російською Федерацією, не може ні спростувати істину, ні захистити людей від відповідальності за ці злочини", – йдеться у документі.

Також Велика Британія і США заблокували трансляцію цього засідання на сайті ООН. Представництво Великої Британії в ООН заявило: "Якщо Марія Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може це зробити в Гаазі". На засіданні Велика Британія звернула увагу на інформацію слідчої комісії ООН в Україні, що жодна з перевірених нею передач дітей у Росію не відповідала вимогам міжнародного гуманітарного права.

На минулому тижні також стало відомо, що Росія не дозволила повернутися на батьківщину 17-річному українському юнаку Богдану Єрмохіну, якого депортувала з окупованого Маріуполя. Хлопця зупинили на кордоні з Білоруссю та повернули назад у Росію. Львова-Бєлова назвала Єрмохіна "проросійським" і заявила, що "українські куратори" писали хлопчикові з пропозицією записати відео про те, як йому погано в Росії.

І все ж російській стороні не вдасться приховати злочини проти українських дітей за купою дезінформації. 4 квітня в ООН продовжили на один рік мандат комісії, яка документує воєнні злочини РФ в Україні. Саме слідча комісія ООН підтвердила, що російські офіційні особи вжили правових і політичних заходів щодо депортації українських дітей до Російської Федерації. Так, лише за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей були примусово вивезені російськими військовими з тимчасово окупованих територій України, розлучені з батьками та силоміць передані в російські сім’ї.

Однак абсурдне головування агресора у безпековому органі ООН залишається на порядку денному ЗМІ. В матеріалі американської телекомпанії CBS News журналісти стверджують: Україна та США попереджали, що головування Росії надасть режиму Владіміра Путіна платформу для поширення дезінформації у ключовий момент його війни проти цивільного населення в Україні. І Росія почала робити це з перших днів головування, анонсувавши приїзд у Нью-Йорк міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова – очевидно, для посилення дезінформаційної політики Кремля.

Крок назустріч НАТО і посилення військової співпраці з Польщею

3-4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав із робочим візитом Брюссель, де взяв участь в офіційному засіданні Комісії Україна – НАТО (КУН). Це перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року. Проведення цих зустрічей блокувала Угорщина, якій не сподобався український закон про освіту, зокрема норма про обов’язкове навчання державною мовою. Це, на думку Бухаресту, порушує права угорської меншини, яка проживає в Україні.

Втім, НАТО вдалося обійти угорське вето, не відходячи від принципу ухвалення рішень консенсусом.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко пише, що, аби Будапешт не міг заблокувати засідання КУН, цей пункт порядку денного просто не стали виносити на обговорення і голосування. Натомість генсек запропонував державам-членам Альянсу затвердити порядок денний загалом. І якби Угорщина вирішила блокувати і його заради зриву українського питання – це означало би, що вона голосує проти всієї міністерської зустрічі, призначеної на 4–5 квітня.

Під час зустрічі міністри закордонних справ країн НАТО офіційно підтримали розробку багаторічної програми, яка допоможе Україні зблизитися з НАТО та підтримає її по завершенню війни з Росією.

За словами генсека організації Єнса Столтенберга, цей крок демонструє "довгострокову відданість Альянсу Україні та наближає Україну до євроатлантичної сім'ї".

Своєю чергою Дмитро Кулеба пояснив, що нова програма підтримки України не може бути ні заміною членства в Альянсі, ні умовою для членства. "Це механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним, а паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", – сказав він.

Також міністр наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні 2023 року, Україна однозначно очікує на формалізовані рішення: "Це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин. Повторення вчергове, що двері НАТО залишаються відкритими – цього буде недостатньо".

Тим часом 4 квітня Фінляндія стала 31-ю країною-членом НАТО. Після цього в Росії, яка напередодні повномасштабного вторгнення в Україну вимагала, щоб Альянс повернувся на кордони 1997 року, і хотіла зупинити подальше розширення НАТО на Схід, прокоментували, що ситуація зі вступом Фінляндії до Альянсу відмінна від ситуації з Україною, "бо з в Росії не було спорів з Фінляндією".

5 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав Польщу. За підсумками зустрічі з українським президентом лідер країни Анджей Дуда повідомив, що Польща вже підготувала до передачі Україні 4 винищувачі МіГ-29 – на додачу до 4 переданих раніше. Крім цього, польський президент зазначив, що у разі потреби Польща може ще передати Україні свої літаки, але це питання слід погодити з союзниками.

Саме тому Володимир Зеленський закликав Анджея Дуду проявити лідерство в питанні передачі Україні літаків F-16, як це було з танками Leopard 2.

Також Президент України та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали "Лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки".

За словами Зеленського, Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги, який включатиме бронетранспортери (БТР), системи протиповітряної оборони (ППО), міномети та інше озброєння: "Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо".

Крім цього, підсумком поїздки стала домовленість, що державне підприємство "Укроборонпром" разом із польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa спільно виготовлятимуть снаряди калібру 125 мм для танків. Виробництво буде розгорнуте в Польщі.

6 квітня у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський назвав підсумки поїздки до Польщі такими, що будуть відчутні для фронту.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.