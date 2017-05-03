Хроніка 3 травня. Вороги українських журналістів: від президентів до терористів

Найцікавіше: 2001 – 2016. Кучма, Янукович, Черновецький та інші вороги преси 2009. Пірати захопили судно "Аріана" з українцями на борту 2014. Жалоба через Одеську трагедію

2001, четвер

Сьоме місце зайняв президент Леонід Кучма у списку 10-ти ворогів преси, який склав Комітет із захисту журналістів (Нью-Йорк) у Міжнародний день свободи преси.

"Леонід Кучма посилив свої звичні спроби застосовувати цензуру проти опозиційних газет, а також загрози і атаки на незалежних журналістів. Зникнення і ймовірне вбивство Георгія Гонгадзе, редактора незалежного онлайн видання, наприкінці минулого року привернули увагу світової громадськості до бідуючого становища українських журналістів", – пояснили в Комітеті.

Своє ставлення до цієї номінації сам Кучма прокоментував одним словом: "Ніяк".

2002, п'ятниця

Співголовуючий комісії з безпеки і співробітництва у Європі конгресмен Крістофер Сміт виступив у Конгресі з заявою щодо нерозслідування справи Гонгадзе. Він зазначив, що Генпрокуратура України час від часу просить ФБР про допомогу у розслідуванні, щоб засвідчити старанну роботу, але справжньої кооперації при цьому немає.

2003, субота

– Леонід Кучма знов у списку "ворогів преси" – зазначено в звіті "Репортерів без кордонів". В 2002 році 62% журналістів в Україні визнали, що вони були жертвами політичної цензури.

– Лідер "Нашої України" Віктор Ющенко впевнений, що на президентських виборах зможе перемогти лише єдиний кандидат від демократичних сил. Яким і готовий стати Ющенко.

– Новим главою Народного Руху України обраний нардеп Борис Тарасюк.

2004, понеділок

– Кучма знов попав у список "ворогів преси".

– ЦИТАТА ДНЯ: "Держава – це як маленька сім'я. Якщо це сильна сім'я, то діти в ній нагодовані, і мати весела, і батька шанують, і сусіди таку сім'ю поважають". Віктор Янукович в інтерв'ю журналістці Ганні Герман.

2005, вівторок

– Україна залишається серед найбільш піратських країн світу. Порушення прав інтелектуальної власності може зашкодити вступу України до СОТ.

– Віктор Ющенко впевнений у єдності тріумвірату Ющенко-Тимошенко-Литвин, а також у тому, що НСНУ, БЮТ та "Народна партія" підуть на вибори єдиною командою.

2006, середа

– Усі країни НАТО підтримують намір України інтегруватися в Альянс, але Україні потрібні внутрішні реформи, заявив директор Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішель Дюре.

– Кабмін розпорядився безкоштовно передати Іраку боєприпаси на 73,5 млн грн.

– Кремль категорично проти перегляду терміну оренди і розміру плати за перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. "Це може привести до небезпечної ревізії комплексу питань, у якій не зацікавлена жодна зі сторін", – пригрозив заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін.

2007, четвер

– Мера Києва Леонід Черновецький посів перше місце в українському антирейтингу "ворогів преси".

– Віктор Ющенко призначив суддею Конституційного суду екс-координатора прокучмівської більшості в парламенті Степана Гавриша. Саме КС має розглядати конституційність указу Ющенка щодо розпуску Верховної Ради.

– У зв'язку з можливими перевиборами до парламенту Кабмін раптом знайшов гроші на підвищення зарплат, пенсій і соціальних виплат. Зарплата вчителів і лікарів може збільшиться в 1,4 рази.

2008, субота

Кримські комуністи ініціюють збір підписів проти виведення Чорноморського флоту РФ із Севастополя, бо перебазування ЧФ стане "здачею східно-слов'янських, християнських позицій".

2009, неділя

– У щорічний антирейтинг "Вороги преси" попали генпрокурор Олександр Медведько, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та міський голова Києва Леонід Черновецький.

– Влада підтвердила, що весь екіпаж захопленого сомалійськими піратами судна "Ariana" – громадяни України. В МЗС запевнили, що справа перебуває на їхньому особистому контролі.

Британське суховантажне судно "Ariana" захопили в ніч на 2 травня. На ньому знаходилися 24 українця, серед них – дві жінки. Вони перебуватимуть у полоні 223 дня.

2010, понеділок

– Серед головних "ворогів преси": генпрокурор Олександр Медведько, екс-прем'єр Юлія Тимошенко, нардеп Ганна Герман.

– У Львові журналісти газети "Експрес" влаштували акцію і прикували себе залізними ланцюгами до потягу. Вони вимагають від ГПУ порушити справу за перешкоджання журналістській діяльності та вжити невідкладних заходів для усунення загроз їхньому життю.

2011, вівторок

Президент Віктор Янукович очолив антирейтинг "ворогів преси".

США закликали українську владу розслідувати випадки цензури та тиску на ЗМІ. У свою чергу, Янукович пообіцяв підтримувати вільних журналістів і довести справу Гонгадзе до кінця.

2012, четвер

– Президент РФ Володимир Путін впевнений, що екс-прем'єр Юлія Тимошенко не порушувала законодавство, укладаючи газові угоди з Росією.

Також Путін запропонував взяти засуджену Тимошенко в Росію на лікування. Тимошенко не проти, але в Генпрокуратурі відповіли відмовою.

– Представництво ЄС в Україні заявило, що єврокомісари бойкотуватимуть заходи, присвячені Євро-2012 в Україні. Головна причина – поводження влади з Юлією Тимошенко.

– ВІДЕО ДНЯ (обережно: ненормативна лексика). Телеведуча Наталія Розинська конфліктує з працівником ДАІ.

2013, п'ятниця

– Минулий рік став в Україні рекордним за кількістю порушень прав журналістів. Зафіксовано 324 випадки.

– Через підписаний Тимошенко невигідний газовий контракт з Росією Україна вже втратила 15 млрд євро, заявив прем'єр Микола Азаров.

2014, субота

– В Україні дводенна жалоба за загиблими 2 травня у Будинку профспілок в Одесі. Офіційна кількість загиблих зросла до 46 осіб.

Міліція затримала 160 учасників масових заворушень. Правопорядок на вулицях Одеси забезпечують 200 патрулів. Звільнили начальника ГУ МВС в Одеській області.

Серед осіб, які влаштували провокації в Одесі, щонайменше троє росіян, стверджують в СБУ. Володимир Путін заявив, що люди постраждали через "каральні дії київської влади".

2 травня в Одесі сталися масові заворушення між проукраїнськими та проросійськими активістами. У результаті сутички активісти забарикадувалися в Будинку профспілок, де виникла пожежа, яка спричинила численні жертви.

– Російська влада заборонила лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву в'їзд до Криму. Зустріти його біля адмінкордону приїхали близько тисячі кримських татар. Росіяни пригнали військову техніку та силовиків. Після переговорів Джемілєв повернувся до Києва.

– У Луганську бойовики штурмували військкомат та полонили громадських активістів.

– У Донецьку прихильники так званої "ДНР" за дві хвилини захопили будівлю облуправління СБУ.

– У Горлівці бойовики захопили будівлю міліції та вивісили над нею прапор "ДНР".

2015, неділя

– 8 журналістів – українських та іноземних – загинули в Україні за 2014 рік.

– Бойовики обстрілюють сили АТО зброєю, яка заборонена Мінськими угодами. Голова ОБСЄ Івіца Дачич засудив порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Держдеп США заявив, що Росія продовжує підтримувати та забезпечувати сепаратистів і протидіє реалізації Мінського плану.

– За минулу добу на Донбасі один український військовий загинув та 6 отримали поранення.

2016, вівторок

– 13 українських медиків звільнили з полону ІДІЛ у Лівії. Їх викрали кількома місяцями раніше разом з іншими іноземними лікарями.

– Невідомі напали на знімальну групу "Сьомого телеканалу" в Одесі. В журналістів стріляли з помпової рушниці та травматичних пістолетів. Одного поранили.

Рустем Халілов, для УП