Хроніка 9 серпня. Банка з грошима судді Чауса та життя за $60 на місяць

Найцікавіше: 2001. Українці заробляють менше $745 на рік 2003. Кучма запевняє, що Україна – не Росія 2013. Екс-ректор Мельник втік з-під арешту 2016. Скандального київського суддю спіймали на хабарі

2001, четвер. Середньорічна заробітна плата: $57,9

Кучма ні до чого. Гірники шахти "Південно-Донбаська №1" видобули мільйонну тонну вугілля. ЗМІ поширили інформацію, що цей мільйон вони присвятили дню народження президента Леоніда Кучми, який той святкує 9 серпня. Проте в профспілці шахти заперечили: вуглекопи присвятили мільйонну тону 10-тій річниці незалежності України.

2002, п'ятниця. Середньорічна заробітна плата: $70,6

– Україна відноситься до списку країн з річним доходом на душу населення не більше $745. Про це сказано в звіті Світового банку про стан світової економіки в 2001 році. Проте Україну також віднесли до групи країн з незначним обсягом державного боргу.

– Свій день народження президент Леонід Кучма святкує у Москві. Російський президент Володимир Путін за такої нагоди подарував йому набір мисливського приладдя.

2003, субота. Середньорічна заробітна плата: $86,6

У московському видавництві виходить найвідоміша книга Леоніда Кучми "Україна – не Росія". "Усім, кому це цікаво, я спробую пояснити, перш за все, що розпалася не Росія, а СРСР, що росіяни та українці – то дві окремі й багато в чому несхожі нації, кожна зі своєю культурою; які говорять хоча й на споріднених, але різних мовах; що Україна має власне серйозне минуле і, певен, майбутнє. Своє власне майбутнє", – написав автор.

2004, понеділок. Середньорічна заробітна плата: $110,9

Збір підписів у підтримку кандидата в президенти Віктора Януковича має вдарити по його рейтингу, впевнені у Комітеті виборців України. Підписи збирали у тому числі примусово або за допомогою обману (наприклад, видаючи їх за уточнення списку виборців), тож люди, які з цим зіткнулися, навряд чи захочуть голосувати за діючого прем'єра.

2005, вівторок. Середньорічна заробітна плата: $157,3

"Справа в тому, що вона (Юлія Тимошенко), як PR–прем'єр-міністр, дуже сильна". Політолог Віктор Небоженко про те, що піаритися в уряду виходить краще, ніж працювати.

2006, середа. Середньорічна заробітна плата: $206,1

"Конституція для суддів – це те саме, що Біблія для священнослужителів. Перегляд норм Конституції після набуття ними чинності – це така ж єресь, неначе священики перевіряли правильність Євангелія". Екс-міністр юстиції Олександр Лавринович впевнений, що Конституційний суд не може переглядати відміну політреформи, яка звузила повноваження глави держави.

У 2010 році, коли регіонали звернуться до КС з наміром повернути стару Конституцію, Лавринович скаже, що рішення суду буде вірним і обов'язковим для виконання.

2007, четвер. Середньорічна заробітна плата: $267,5

Колишнього мера Києва Олександра Омельченка включили до списку "Нашої України – Народної самооборони", щоб притягнути на виборах голоси 19% киян. У цьому зізнався лідер блоку Юрій Луценко. "Я Омельченка вам не в мери пропоную, я хочу максимальної концентрації анти-"космічних" голосів на виборах у ВР", – пояснив він.

2008, субота. Середньорічна заробітна плата: $342,9

Україна готова надати Грузії гуманітарну й політичну допомогу в російсько-грузинському конфлікті, стверджує спецпредставник президента України, заступник міністра МЗС Костянтин Єлісєєв. Президент Віктор Ющенко тим часом займається саме політичною допомогою: закликає європейських лідерів допомогти Грузії.

2009, неділя. Середньорічна заробітна плата: $244,6

Уряд надасть фінансову підтримку для добудови та введення в експлуатацію десяти тисяч квартир, обіцяє прем'єр Юлія Тимошенко.

А от багатонаціональні військові навчання цього року в Україні не відбудуться, кажуть в Генштабі, тому що на це немає грошей.

2010, понеділок. Середньорічна заробітна плата: $282,1

– Кабмін створив міжвідомчу робочу групу на чолі з міністром транспорту Костянтином Єфименко, яка займатиметься питаннями будівництва мосту через Керченську протоку.

Про будівництво мосту з Криму в Росію президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв домовились ще у квітні.

– Україна підвищить пенсійний вік для жінок, а також підніме ціни на газ для населення на 50%. Про це йдеться у меморандумі української влади з Міжнародним валютним фондом, який був підготовлений в рамках відновлення кредитного співробітництва.

2011, вівторок. Середньорічна заробітна плата: $330,5

– "Наступна влада точно повинна відновити баланс влад і нарешті створити в Україні незалежну гілку влади". Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк, який вперше прийшов на засідання суду по справі Юлії Тимошенко, розповідає про завдання майбутньої влади.

Водночас у МЗС розкритикували опозицію, яка погрожує можливим зривом переговорів про Угоду про асоціацію з ЄС при порушеннях у розгляді справи Тимошенко.

– Керівництво Держагентства лісових ресурсів змусило лісництва закупити портрети президента Януковича та герби на 15 мільйонів гривень. "Куди я повішу 70 портретів президента, якщо у мене всього 20 кімнат на все лісництво? В туалет хіба що", – поскаржився керівник одного з 300 лісництв, які вимушені були витратити на це по 50 тисяч гривень.

2012, четвер. Середньорічна заробітна плата: $378,7

– "Звичайно, хочемо з Росією домовитися. Що ж ви, брати наші, так з нас дерете". Прем'єр Микола Азаров розповідає, як російськи "брати" беруть за газ гроші зовсім не по-братерськи.

– Під час утримання у колонії на екс-прем'єрку Юлію Тимошенко завели ще одну справу – за нанесення тілесних ушкоджень співробітнику СІЗО. "Людині зі здоровим глуздом незрозуміло, як може маленька тендітна жінка завдати побоїв здоровому мужику, а їх там було троє, які загортали її в простирадло, тримали і скручували руки, щоб вести на обслідування?" – заявив чоловік екс-прем'єрки Олександр Тимошенко.

2013, п'ятниця. Середньорічна заробітна плата: $408,5

– Окружний адмінсуд Києва визнав правочинною діяльність Київської міської ради. Раніше опозиція почала блокування засідань ради, стверджуючи, що її повноваження закінчилися 2 червня.

– Втеча місяця. Екс-ректор Податкової академії Петро Мельник, який перебував під домашнім арештом, зняв браслет стеження та втік. Раніше Мельника затримали за хабарництво, а в якості запобіжного заходу обрали домашній арешт. На суді Мельник обіцяв, що не втече.

"Вважаю таку поведінку Мельника неприпустимою", – заявив з цього приводу майбутній втікач, а поки прем'єр Микола Азаров.

– Золотовалютні резерви України перебувають на критичній межі у 22,7 мільярда доларів. Скоро вони не зможуть покривати об'єм тримісячного імпорту, і це може призвести до дефолту, пишуть європейські ЗМІ.

2014, субота. Середньорічна заробітна плата: $292,2

– 13 українських військових загинули за останню добу в зоні проведення АТО. Обстріли позицій українських військових ведуться у тому числі з території Росії. Проте бійці звільнили від бойовиків три населених пункти.

– У центрі Києва прибирають намети, які стоять там з часів Майдану. Зробити це нелегко: іноді виникають сутички між мешканцями містечка і городянами, які прийшли на суботник. Усередині дня виникла пожежа: спочатку загорілася барикада, потім вогонь перекинувся на намети.





2015, неділя. Середньорічна заробітна плата: $176,7

– Один український військовослужбовець загинув і ще 10 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. На Луганщині спостерігається тенденція до розширення театру бойових дій.

– 37 українських військових утримуються в будівлі колишньої СБУ в центрі Донецька, розповіли в Міноборони. Взагалі у полоні на Донеччині перебуває близько 60 осіб.

– У Донецьку спалили автомобілі, що належать місії ОБСЄ. Спостерігачі заявили, що цей інцидент не стане приводом залишити Донецьк.

2016, вівторок. Середньорічна заробітна плата: $175,4

– Один український військовослужбовець загинув і ще 5 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса спіймали на гарячому. У НАБУ розказали, що його зловили під час отримання хабара у 150 тисяч доларів. Затримати суддю не змогли через імунітет. Одним із речових доказів стала вилучена під час обшуку скляна банка з грошима.

FB Назар Холодницький

Суддя Чаус відомий своїми скандальними рішеннями. Так, він ухвалював рішення проти активістів Автомайдану, проте його не люстрували. Пізніше він вів справу Геннадія Корбана й скасував розшук Юрія Іванющенка.

Рустем Халілов, для УП