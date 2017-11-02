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Україна готова надати США інформацію про Манафорта - Гройсман

Четвер, 2 листопада 2017, 03:18
Україна готова надати США інформацію про Манафорта - Гройсман
CNN

Україна готова надати США наявну у неї інформацію про розслідування справи екс-глави передвиборного штабу американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це прем`єр-міністр Володимир Гройсман заявив у інтерв`ю телеканалу CBC.

"Ми не отримували жодних запитів про надання інформації у цій справі, але якщо отримаємо запит, то, звичайно ж, надамо інформацію, яка у нас є", - підкреслив Гройсман.

Водночас прем`єр нагадав, що справа Манафорта стосується періоду влади колишнього українського президента Віктора Януковича й нинішній уряд ніяк з ним не пов'язаний.

"Інцидент, про який ви говорили, був пов'язаний з режимом Януковича. Мій уряд не має абсолютно ніякого відношення до цього скандалу", - наголосив політик.

Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.

Керівник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Манафорт фігурує у двох справах Генпрокуратури.

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Теми: УкраїнаГройсманСШАПол Манафорт
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