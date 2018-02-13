Омбудсмен розбереться з видворенням Саакашвілі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження щодо процедури повернення лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі до Польщі.

Про це вона повідомила у коментарі УНІАН.

"Провадження відкрито. Поки немає результатів провадження, нічого я не прокоментую", – заявила Лутковська.

Омбудсмен уточнила, що вже спрямовано запити до правоохоронних органів про надання інформації щодо процедури повернення Саакашвілі до Польщі.

"Для того, щоби з'ясувати, чи дійсно порушення були, чи мені тільки здалося, направляються відповідні запити. Запити відправлені сьогодні", – заявила Лутковська.

"Щойно буде отримано відповідь, тоді я, проаналізувавши відповідь, зможу сказати, є якісь порушення, чи немає", – додала вона.

Лутковська пояснила, що провадження омбудсмен відкриває з власної ініціативи, коли бачить потенційні порушення прав людини.

Однак вона відмовилася називати ці потенційні порушення у процедурі повернення Саакашвілі до Польщі.

Як відомо, Саакашвілі затримали в київському ресторані 12 лютого, а потім відправили на чартерному літаку до Варшави. Прикордонники пояснили, що Саакашвілі повернули "до країни попереднього перебування".

Прикордонна служба Польщі поінформувала, що Саакашвілі прийняли на підставі заяви ДМС України про реадмісію. Враховуючи те, що Саакашвілі є чоловіком громадянки держави-члена Євросоюзу, "прохання української сторони було сприйнято позитивно".

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Саакашвілі заявив, що повернеться до України законним чином.

Президент Петро Порошенко позбавив екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства в липні 2017 року.

Грузія вимагала екстрадиції Саакашвілі з України. У Грузії суд заочно засудив його до 3 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

В Україні Саакашвлі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. статті 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Саакашвілі судиться через позбавлення громадянства України. Касаційний адмінсуд Верховного Суду продовжить розгляд справи щодо законності відповідного указу президента 16 лютого.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до Державної міграційної служби щодо визнання його біженцем.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт у справі про зв'язок із Курченком, але у ніч із 5 на 6 лютого термін дії рішення суду першої інстанції нібито завершився.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва, але тоді політик лишився на свободі.

Восени 2017 року з України видворили більше десятка грузинів. У жовтні трьох грузинів із оточення Саакашвілі потай вивезли до Грузії, у листопаді видворили ще 8 громадян Грузії.

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