Саакашвілі можуть допитати у справі екс-беркутівців через відеозв'язок - прокурор

Якщо екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в найближчий час не з'явиться в Україні, прокуратура буде клопотати про відеоконференцію з ним для надання свідчень у справі екс-беркутівців.

Про це повідомив журналістам прокурор Яніс Сімонов 13 лютого.

Він розповів, що прокуратура буде на звязку із представником Саакашвілі в Україні, і як тільки екс-президент Грузії з'явиться в Україні, то до суду буде подане прохання про призначення дати та часу для надання ним свідчень.

"Якщо ж його не буде і буде інформація про те, що він перебуває в якійсь європейській країні, звернемось до суду з проханням направити міжнародно-правовий запит у державу, де він перебуває, щоб провести відповідну відео-конференцію для того, щоб не втрачати час", - сказав Яніс.

"Однак ви бачите, як розвиваються події - вчора ми намагались його допитати, а сьогодні його вже немає на території України", - додав він.

Прокурор зазначив, що у Генпрокуратурі обурені тим, що не змогли вчасно допитати Саакашвілі, проте додав, що контролювати дії держприкордонслужби у прокурорі не було можливості.

Сімонов розповів, що Саакашвілі планували допитати у якості свідка щодо італійського фільму про так званих "грузинських снайперів", яких він начебто міг знати и керувати ними.

"Наші запитання будуть направлені на те, щоб у повній мірі спростувати ті посилання захисту і тих осіб, які зазначені в цьому фільмі. На те, щоб було зрозуміло, що це фейкове створення штучних доказів про те, що нібито на майдані чинилися інші дії", - сказав він.

Прокурор зазначив, допит Саакашвілі був ініційований стороною обвинувачення не для того, щоб спростовувати це відео, а для того, щоб пояснити обстановку, яка відбувалася з ним безпосередньо під час подій на Майдані.

"Якщо захист забажає ставити питання щодо високопосадовців чи влади теперешньої, напевне ми будемо просити суд зняти ці запитання, у зв'язку з тим, що задоволено клопотання про допит Саакашвілі саме в цій частині, а не для того аби з'ясовувати, яке відношення мали високопосадовці теперешні до тих подій, які відбувалися", - додав він.

Також Сімонов повідомив, що Саакашвілі бажає особисто взяти участі у допиті.

Раніше повідомлялося, що Міхеіла Саакашвілі мали допитати 13 лютого у Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській у лютому 2014 року.

Як відомо, Саакашвілі затримали в київському ресторані 12 лютого, а потім відправили на чартерному літаку до Варшави. Політика допустили на територію Польщі згідно з заявою про реадмісію, поданою Державною міграційною службою України.

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Саакашвілі заявив, що повернеться до України законним чином.

Президент Петро Порошенко позбавив екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства в липні 2017 року.

Грузія вимагала екстрадиції Саакашвілі з України. У Грузії суд заочно засудив його до 3 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

В Україні Саакашвлі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. статті 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Саакашвілі судиться через позбавлення громадянства України. Касаційний адмінсуд Верховного Суду продовжить розгляд справи щодо законності відповідного указу президента 16 лютого.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до Державної міграційної служби щодо визнання його біженцем.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт у справі про зв'язок із Курченком, але у ніч із 5 на 6 лютого термін дії рішення суду першої інстанції нібито завершився.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва, але тоді політик лишився на свободі.

Восени 2017 року з України видворили більше десятка грузинів. У жовтні трьох грузинів із оточення Саакашвілі потай вивезли до Грузії через аеропорт "Жуляни" літаком Нацгвардії. У листопаді видворили ще 8 громадян Грузії.

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