Розенблат, Онищенко і Чаус: У САП розповіли про завершення гучних справ

Керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що до березня планується завершити провадження у "бурштиновій справі" депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова, а також у інших гучних справах.

Про це він сказав під час брифінгу 8 лютого, відповідаючи на питання журналіста щодо розслідування гучних справ, у тому числі суддів Миколи Чауса та Олексія Бурана.

"У справі Розенблата-Полякова завершуються останні процесуальні дії, зокрема із розсекреченням та з проведенням експертиз. Це провадження плануємо до завершення у лютому-березені", - сказав Холодницький.

Він також зазначив, що наразі завершено заочне розслідування у "газовій справі" депутата Олександра Онищенка та в найближчий час буде розпочато її заочний розгляд у суді і порекомендував йому повернутися до України.

Також Холодницький повідомив, що до березня буде оголошений вирок судді Олексію Бурану, який відстрілювався від детективів Національного антикорупційного бюро під час затримання.

"Після 22 місяців у СІЗО судді Бурану змінили запобіжний захід на цілодобовий арешт.. Людина 22 місяці відбула покарання, по закону Савченко, яке поширюється на цю справу, йому це зараховано за майбутнє відбуте покарання", - розповів він.

"Наскільки мені відомо, після двох років очікування цієї справи, колегія суддів вирішила розглядати цю її через день. Тому до кінця березня очікуємо вироку", - додав керівник САП.

За його словами, наразі до Молдови подані документи щодо екстрадиції екс-судді Миколи Чауса, однак він оскаржує всі процесуальні рішення у молдавських судах.

"Ми жодним чином не можемо впливати на рішення щодо екстрадиції, хоча дуже хочемо. З нашого боку, після того, як підозрюваний Чаус буде доставлений в Україну, мине не більше місяця, щоб ця справа опинилася в суді. У нас все готово", - заявив Холодницький.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник додав, що наразі судді, які займаються гучними справами щодо корупціонерів, в тому числі своїх колег, просто саботують роботу.

"Кожен день ми отримуємо докази того, як дуже важко працювати з нинішніми представниками Феміди. Розгляд справ затягується на роки… Чим більше справа валяється у суді, тим менше шансів її потім нормально розглянути", - сказав він.

"Ми не говоримо про те, що ми направляємо ідеальну справи. Але якщо ви з ними не згодні, так давайте виправдувальний вирок, а ми будемо його оскаржувати. Але не треба їх затягувати", - додав Ситник.

Так, директор НАБУ вважає, що захист звільненого голови Державної фіскальної служби Романа Насирова затягує слухання справи в суді і вона буде розглядатися роками.

"Як показує перше судове засідання, сторона захисту робить все, щоб затягнути цей розгляд", - сказав Ситник

За його словами, розгляд цієї справи є черговим доказом того, що в Україні необхідно створювати антикорупційний суд.

Як повідомлялося, антикорупційні органи заявили, що Розенблат (БПП) і Поляков ("Народний фронт") вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.

До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Розенблата і Полякова.

Самі нардепи заперечують причетність до хабара.

Раніше Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що розслідувані антикорупційними органами справи "потихеньку гниють" в українських судах.

Також Ситник заявляв, що в українських судах відбувається повний саботаж справ, переданих Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Як повідомлялося, глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрований у Верховній Раді.