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Надія Савченко хоче поборотися за місце в комітеті

Середа, 21 березня 2018, 13:08
Надія Савченко хоче поборотися за місце в комітеті

Депутат Надія Савченко оскаржує своє виключення з парламентського комітету з національної безпеки та оборони.

"Сьогодні мною було подано адміністративний позов до Верховного Суду України про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради щодо виключення мене із членів комітету з національної безпеки та оборони", – повідомила вона у Facebook.

На переконання Савченко, відповідна постанова від 15 березня "є незаконною та підлягає скасуванню, оскільки підстави, визначені чинним законодавством, для прийняття такого рішення відсутні".

 
Cавченко оскаржує виключення з комітету нацбезпеки

"Неможливо виключити члена комітету з комітету. В законодавстві України є тільки механізми відкликання голови комітету, заступника голови та секретаря комітету", – заявила Савченко.

Як відомо, Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони 15 березня – після того, як генпрокурор заявив, що вона планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

22 березня Верховна Рада може дати згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання та арешт. Принаймні комітет до ранкового засідання розгляне відповідні подання.

20 березня Савченко розповіла, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її. За словами нардепа, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Савченко також стверджувала, що люди з оточення президента мали ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Савченко не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

За даними ГПУ, Савченко нібито готувала обстріл Верховної Ради й Адміністрації президента, захоплення будівлі парламенту вночі, а також напади на помешкання президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова і їх убивство.

За даними правоохоронців, Надія Савченко та Володимир Рубан купували на окупованій території Донецької області вогнепальну зброю та боєприпаси й вивозили їх у "сіру зону", а потім тестували зброю на Хмельниччині.

Прикордонники також припускають, що Савченко їздила на окуповану частину Донбасу в обхід офіційних КПВВ.

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Олена Рощенко, УП
Теми: Савченко НадіяВерховна РадаВерховний суд
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