Надія Савченко хоче поборотися за місце в комітеті

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Середа, 21 березня 2018, 14:08

Депутат Надія Савченко оскаржує своє виключення з парламентського комітету з національної безпеки та оборони.

"Сьогодні мною було подано адміністративний позов до Верховного Суду України про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради щодо виключення мене із членів комітету з національної безпеки та оборони", – повідомила вона у Facebook.

На переконання Савченко, відповідна постанова від 15 березня "є незаконною та підлягає скасуванню, оскільки підстави, визначені чинним законодавством, для прийняття такого рішення відсутні".

 
Cавченко оскаржує виключення з комітету нацбезпеки

"Неможливо виключити члена комітету з комітету. В законодавстві України є тільки механізми відкликання голови комітету, заступника голови та секретаря комітету", – заявила Савченко.

Як відомо, Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони 15 березня – після того, як генпрокурор заявив, що вона планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

22 березня Верховна Рада може дати згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання та арешт. Принаймні комітет до ранкового засідання розгляне відповідні подання.

Олена Рощенко, УП
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