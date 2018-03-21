Надія Савченко хоче поборотися за місце в комітеті

Депутат Надія Савченко оскаржує своє виключення з парламентського комітету з національної безпеки та оборони.

"Сьогодні мною було подано адміністративний позов до Верховного Суду України про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради щодо виключення мене із членів комітету з національної безпеки та оборони", – повідомила вона у Facebook.

На переконання Савченко, відповідна постанова від 15 березня "є незаконною та підлягає скасуванню, оскільки підстави, визначені чинним законодавством, для прийняття такого рішення відсутні".

Cавченко оскаржує виключення з комітету нацбезпеки

"Неможливо виключити члена комітету з комітету. В законодавстві України є тільки механізми відкликання голови комітету, заступника голови та секретаря комітету", – заявила Савченко.

Як відомо, Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони 15 березня – після того, як генпрокурор заявив, що вона планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

22 березня Верховна Рада може дати згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання та арешт. Принаймні комітет до ранкового засідання розгляне відповідні подання.