Надежда Савченко хочет побороться за место в комитете

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Среда, 21 марта 2018, 14:08

Депутат Надежда Савченко оспаривает свое исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

"Сегодня мной был подан административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", – сообщила она в Facebook.

По убеждению Савченко, соответствующее постановление от 15 марта "является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".

Савченко оспаривает исключение из комитета по нацбезопасности
Савченко оспаривает исключение из комитета по нацбезопасности

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, заместителя главы и секретаря комитета", – заявила Савченко.

Как известно, Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны 15 марта – после того, как генпрокурор заявил, что она планировала теракт в парламенте, и внес представления по ней.

22 марта Верховная Рада может дать согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. По крайней мере, комитет до утреннего заседания рассмотрит соответствующие представления.

20 марта Савченко рассказала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

Савченко также утверждала, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Алена Рощенко, УП
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Темы: Савченко Верховная Рада Верховный суд
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