Надежда Савченко хочет побороться за место в комитете

Депутат Надежда Савченко оспаривает свое исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

"Сегодня мной был подан административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", – сообщила она в Facebook.

По убеждению Савченко, соответствующее постановление от 15 марта "является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".

Савченко оспаривает исключение из комитета по нацбезопасности

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, заместителя главы и секретаря комитета", – заявила Савченко.



Как известно, Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны 15 марта – после того, как генпрокурор заявил, что она планировала теракт в парламенте, и внес представления по ней.



22 марта Верховная Рада может дать согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. По крайней мере, комитет до утреннего заседания рассмотрит соответствующие представления.

20 марта Савченко рассказала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

Савченко также утверждала, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".