Надежда Савченко хочет побороться за место в комитете

Депутат Надежда Савченко оспаривает свое исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

"Сегодня мной был подан административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", – сообщила она в Facebook.

По убеждению Савченко, соответствующее постановление от 15 марта "является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".

Савченко оспаривает исключение из комитета по нацбезопасности

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, заместителя главы и секретаря комитета", – заявила Савченко.



Как известно, Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны 15 марта – после того, как генпрокурор заявил, что она планировала теракт в парламенте, и внес представления по ней.



22 марта Верховная Рада может дать согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. По крайней мере, комитет до утреннего заседания рассмотрит соответствующие представления.

20 марта Савченко рассказала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

Савченко также утверждала, что люди из окружения президента получили задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Согласно обнародованным представлениям ГПУ, Савченко не позднее 20 ноября 2017 года вступила в сговор с волонтером Владимиром Рубаном, главарем боевиков Александром Захарченко и другими лицами для свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

По данным ГПУ, Савченко якобы готовила обстрел Верховной Рады и Администрации президента, захват здания парламента ночью, а также нападения на дома президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и их убийства.



По данным правоохранителей, Надежда Савченко и Владимир Рубан покупали на оккупированной территории Донецкой области огнестрельное оружие и боеприпасы и вывозили их в "серую зону", а затем тестировали оружие в Хмельницкой области.



Пограничники также предполагают, что Савченко ездила на оккупированную часть Донбасса в обход официальных КПВВ.

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