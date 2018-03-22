Головні новини дня – за 60 секунд

Савченко заарештували, Росія влаштовує провокації за допомогою авіації, стали відомі маршрути Ryanair з Києва і Львова, Сус вийшов під заставу 1,2 мільйона гривень, Холодницький підтвердив факт наявності прослушки - новини, які обговорювали 22 березня.

Про Савченко. Зранку був регламентний комітет, який дав згоду на арешт Савченко. З цікавого – на комітет вона принесла з собою гранати. Не ті, що Ф-1, а ті, що фрукти.

Потім Генпрокурор Юрій Луценко презентував у Верховній Раді відеодокази причетності Савченко до підготовки терористичного акту. На відео Савченко, Рубан та ще кілька людей обговорюють переворот та сходяться на тому, що у першу чергу треба позбавитися від Петра Порошенка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова. Зійшлися на тому, що для озброєного перевороту у Києві їм необхідно 200-300 "дерзких и сумасшедших" людей.

Недоторканість з Савченко все ж зняли. За дозвіл на притягнення до відповідальності проголосували 291 нардеп. За дозвіл на затримання - 277. За дозвіл на арешт - 268.

Слідчі СБУ затримали Савченко прямо в приміщені Верховної Ради.

Про Ryanair. У мобільному додатку лоукост-авіакомпанії "Ryanair" для пристроїв Apple з'явилася інформація про можливі маршрути з України. З Києва лоукост буде літати в Барселону, Братиславу, Гданськ, Краків, Лондон (Станстед), Вільнюс, Вроцлав, Познань, Стокгольм (Скавста) і Варшаву (Модлін). Зі Львова лоукост полетить в Дюссельдорф (Веце), Краків, Лондон (Станстед), Меммінген, Варшаву.

Про Суса. Екс-заступник керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитро Сус вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 мільйона гривень.

Як відомо, автомобіль Суса Audi Q7 було записано на 85-річну бабусю У ніч на 17 серпня 2016 року Сус завив до поліції, що цей позашляховик викрали.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Про декларування громадських активістів. Депутати Верховної Ради не проголосували про включення до порядку денного законопроектів про відтермінування е-декларування для членів громадських організацій.

Так, наприклад, представник "Радикальної партії Ляшка" Ігор Мосійчук заявив, що не буде голосувати за це питання, бо не підтримує тих, хто фінансується з-за кордону, бо це вони "іноземні агенти".

Про Росію. Сили і засоби української ППО привели в бойову готовність після провокації авіації Росії в районі Чорного моря. У командуванні повідомили, що 22 березня вдруге за місяць зафіксовано "провокативні дії з боку повітряної компоненти Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації, вздовж східного та південного повітряного кордону України".

Про Холодницького. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтверджує виявлення у своєму кабінеті пристрою, схожого на такий, що застосовується для приховуваного прослуховування. Холодницький запевнив, що налаштований на роботу, на результати НАБУ і САП та підкреслив, що ці структури продовжують працювати разом.

Про Димінського. Бізнесмен Петро Димінський вибув зі складу власників ТРК "Міст ТБ" та "Нові комунікації", які володіють ліцензіями на мовлення телеканалу ZIK.