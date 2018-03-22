Главные новости дня – за 60 секунд

Савченко арестовали, Россия устраивает провокации с помощью авиации, стали известны маршруты Ryanair из Киева и Львова, Сус вышел под залог 1,2 миллиона гривен, Холодницкий подтвердил факт наличия прослушки – новости, которые обсуждали 22 марта.

О Савченко. Утром был регламентный комитет, который дал согласие на арест Савченко. Из интересного - на комитет она принесла с собой гранаты. Не те, что Ф-1, а те, что фрукты.

Затем Генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видео-доказательства причастности Савченко к подготовке террористического акта. На видео Савченко, Рубан и еще несколько человек обсуждают переворот и сходятся на том, что в первую очередь надо избавиться от Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсена Авакова. Сошлись на том, что для вооруженного переворота в Киеве им необходимо 200-300 "дерзких и сумасшедших" людей.

Неприкосновенность с Савченко все же сняли. За разрешение на привлечение к ответственности проголосовали 291 депутат. За разрешение на задержание - 277. За разрешение на арест - 268.

Следователи СБУ задержали Савченко прямо в помещении Верховной Рады.

О Ryanair. В мобильном приложении лоукост-авиакомпании "Ryanair" для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины. Из Киева лоукост будет летать в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Лондон (Станстед), Вильнюс, Вроцлав, Познань, Стокгольм (Скавста) и Варшаву (Модлин). Из Львова лоукост полетит в Дюссельдорф (Веце), Краков, Лондон (Станстед), Мемминген, Варшаву.

О Сусе. Экс-заместитель руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен.

Как известно, автомобиль Суса Audi Q7 был записан на 85-летнюю бабушку. В ночь на 17 августа 2016 года Сус завил в полицию, что этот внедорожник угнали.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиль.

О декларировании общественных активистов. Депутаты Верховной Рады не проголосовали за включение в повестку дня законопроектов об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.

Так, например, представитель "Радикальной партии Ляшко" Игорь Мосийчук заявил, что не будет голосовать за этот вопрос, потому что не поддерживает тех, кто финансируется из-за рубежа ,поскольку это "иностранные агенты".

О России. Силы и средства украинской ПВО привели в боевую готовность после провокации авиации России в районе Чорного моря.

В командовании сообщили, что 22 марта во второй раз за месяц зафиксированы "провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточного и южного воздушной границы Украины".

О Холодницком. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтверждает обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на то, которое применяется для скрытого прослушивания. Холодницкий заверил, что настроен на работу, на результаты НАБУ и САП и подчеркнул, что эти структуры продолжают работать вместе.

О Дыминском. Бизнесмен Петр Дыминский выбыл из состава собственников ТРК "Мост ТВ" и "Новые коммуникации", которые владеют лицензиями на вещание телеканала ZIK.