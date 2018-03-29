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Мама про Савченко: Схудла, ручки тоненькі

Четвер, 29 березня 2018, 12:24

Мати обвинуваченої у підготовці терактів і поваленні державної влади нардепа Надії Савченко Марія заявляє, що її дочка схудла і надалі відмовляється їсти.

Про це вона сказала біля ізолятора СБУ 29 березня, де відвідувала дочку перед розглядом апеляції на запобіжний захід для Савченко.    

"Схудла, звісно. На обличчі схудла, ручки такі тонесенькі", - розповіла мати Савченко.   

Вона додала, що сьогодні святкує день народження, і що цей святковий день найгірший за її 80 років. Також Марія Савченко розказала, що просила дочку їсти, але та відмовляється.

"Говорила, просила, щоб не голодувала, бо щоб жити і боротися треба їсти. Але ж вона не піддається", - розповіла мати ув’язненої.

За її словами, вона напекла для Надії пиріжків, але їх в ізоляторі не взяли.

"Я пиріжків напекла. Не прийняли. У Москві колись не взяли і тут не взяли. Голубців зробила", - сказала Марія Савченко.

За її словами, Надія почувається нормально, передавала всім привіт і дякувала тим, хто її підтримує.

Наразі Надію Савченко повезли в суд. Мати теж поїхала, щоб бути присутньою на засіданні.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

20 березня Савченко заявляла, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її до організації "перевороту".

Нардеп стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко 

Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіясуд
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