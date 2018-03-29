Мама о Савченко: похудела, ручки тоненькие

Мать обвиняемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко Мария заявляет, что ее дочь похудела и отказывается есть.

Об этом она сказала возле изолятора СБУ 29 марта, где посещала дочь перед рассмотрением апелляции на меру пресечения для Савченко.

"Похудела, конечно. На лице похудела, ручки такие тоненькие", - рассказала мать Савченко.

Она добавила, что сегодня празднует день рождения, и этот праздничный день худший за ее 80 лет. Также Мария Савченко рассказала, что просила дочь есть, но та отказывается.

"Говорила, просила, чтобы не голодала, потому что, чтобы жить и бороться нужно есть. Но она не поддается", - сказала мать арестованной

По ее словам, она напекла для Надежды пирожков, но их в изоляторе не взяли.

"Я пирожков напекла. Не приняли. В Москве когда-то не приняли и тут не взяли. Голубцов сделала", - сказала Мария Савченко.

По ее словам, Надежда чувствует себя нормально, передавала всем привет и благодарила тех, кто ее поддерживает.

Сейчас Надежду Савченко повезли в суд. Мать тоже уехала, чтобы присутствовать на заседании.

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

По данным ГПУ, Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять парламент и центр Киева, а к получению ими оружия на оккупированной территории причастны российские военные.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Нардеп утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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