Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мама о Савченко: похудела, ручки тоненькие

Четверг, 29 марта 2018, 12:24

Мать обвиняемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко Мария заявляет, что ее дочь похудела и отказывается есть.

Об этом она сказала возле изолятора СБУ 29 марта, где посещала дочь перед рассмотрением апелляции на меру пресечения для Савченко.

"Похудела, конечно. На лице похудела, ручки такие тоненькие", - рассказала мать Савченко. 

Она добавила, что сегодня празднует день рождения, и этот праздничный день худший за ее 80 лет. Также Мария Савченко рассказала, что просила дочь есть, но та отказывается.

"Говорила, просила, чтобы не голодала, потому что, чтобы жить и бороться нужно есть. Но она не поддается", - сказала мать арестованной

По ее словам, она напекла для Надежды пирожков, но их в изоляторе не взяли.

"Я пирожков напекла. Не приняли. В Москве когда-то не приняли и тут не взяли. Голубцов сделала", - сказала Мария Савченко.

По ее словам, Надежда чувствует себя нормально, передавала всем привет и благодарила тех, кто ее поддерживает.

Сейчас Надежду Савченко повезли в суд. Мать тоже уехала, чтобы присутствовать на заседании.

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

По данным ГПУ, Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять парламент и центр Киева, а к получению ими оружия на оккупированной территории причастны российские военные

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Нардеп утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Реакция соцсетей на решение по Савченко

Ирина Балачук, УП
Темы: Савченко Надеждасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: