Савченко: Здоров'я погіршується, але не критично

Народний депутат Надія Савченко, яку підозрюють в підготовці терористичного акту в будівлі парламенту, заявила, що в результаті голодування її здоров'я погіршується, але не критично.

Про це нардеп повідомила в Facebook.

"Здоров’я від голодування погіршується в межах норми, але не критично. Я продовжую голодування до того дня поки не буду на волі і не зможу повноцінно захищатися в судах та захищати себе, свою родину, своїх близьких та народ України, поки не зможу повноцінно виконувати свою діяльність як народного депутата України та політичну діяльність", - написала вона.

Також Савченко повідомила про стосунки із колишнім адвокатом Віктором Чевгузом і заявила, що сама відмовилася від його послуг.

"Від свого колишнього адвоката Чевгуза В.С. я відмовилася оскільки у нас з ним не співпадає бачення лінії захисту. Тому після розірвання з ним контракту прошу вважати всі його заяви, як його власну думку, а не мою позицію", - написала Савченко.

"Моїми адвокатами залишаються Соловей Олег та Бугай Дмитро. Тільки вони уповноважені робити заяви від мого імені стосовно мого захисту, а також моя сестра Савченко Віра та мій помічник народного депутата України та заступник голови політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Проторченко Тетяна", - пояснила депутатка.

Варто зазначити, що лист нардеп написала 11 квітня.

Як відомо, 3 квітня адвокат Віктор Чевгуз подав до СБУ заяву про свій самовідвід від захисту народного депутата Надії Савченко.

Пізніше, 4 квітня, Чевгуз пояснив, що взяв самовідвід у цій справі, бо у них з підозрюваною Савченко різні погляди на ведення захисту.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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