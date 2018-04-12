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Савченко: Здоровье ухудшается, но не критично

Четверг, 12 апреля 2018, 10:43

Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в планировании и подготовке террористического акта в здании парламента, заявила, что в результате голодовки ее здоровье ухудшается, но не критично.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

"Здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично. Я продолжу голодовку до того дня пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность", - написала она.

Также Савченко сообщила об отношениях с бывшим адвокатом Виктором Чевгузом и заявила, что сама отказалась от его услуг.

"От своего бывшего адвоката Чевгуза В.С. я отказалась так как у нас с ним не совпадает видение линии защиты. Поэтому после расторжения с ним контракта прошу считать все его заявления, как его собственное мнение, а не мою позицию", - написала Савченко.

"Моими адвокатами остаются Соловей Олег и Бугай Дмитрий. Только они уполномочены делать заявления от моего имени относительно моей защиты, а также моя сестра Савченко Вера и мой помощник народного депутата Украины и заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Проторченко Татьяна", - пояснила депутат.

Стоит отметить, что письмо нардеп написал 11 апреля.

Как известно, 3 апреля адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко.

Позже, 4 апреля, Чевгуз объяснил, что взял самоотвод в этом деле, потому что у них с подозреваемой Савченко разные взгляды на ведение защиты.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Темы: Савченко НадеждатерроризмВерховная Рада
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