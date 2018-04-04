Головні новини дня – за 60 секунд

Помер Юрій Солошенко, Холодницький і Ситник відзвітували у Верховній Раді, Україна запропонувала РФ обміняти 23 спійманих росіян в обмін на українських політв'язнів - новини, які обговорювали 4 квітня.

Про загибель Солошенка. Колишній політв’язень Росії Юрій Солошенко, звільнений влітку 2016 року, пішов із життя.

6 травня Юрію Солошенку виповнилося б 76 років.

Росія арештувала його 5 серпня 2014 року і звинуватила 72-річного українця у шпигунстві та спробі вивезти з російського заводу секретне обладнання.

Свого часу (до 2010 року) Солошенко очолював полтавський оборонний завод "Знамя"

Росія відпустила Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва з ув’язнення 14 червня 2016 року. Їх обміняли на одеських організаторів і учасників так званої "Народної ради Бессарабії" Олену Гліщинську і Віталія Діденка.

Про обмін полоненими. Українська сторона у Мінську заявила про готовність передати Росії 23 ув'язнених за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності росіян в обмін на українських політв‘язнів.

Про Холодницького та Ситника. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прийшли до Верховної Ради разом і кажуть, що конфлікту між їхніми відомствами немає.

Верховна Рада заслухала у середу звіти Ситника і Холодницького, після чого фракції висловили свою оцінку діяльності антикорупційних органів. Якщо коротко раскритикували.

А ще НАБУ опублікувало у YouTube фрагменти записаних розмов Холодницького.

Про адвоката Савченко. Адвокат Віктор Чевгуз, який був захисником нардепа Надії Савченко, пояснив, що взяв самовідвід у цій справі, бо у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

"Я вважаю, що треба захищатись від того обвинувачення, яке висунуто. А не обвинувачувати Луценка, Порошенка і всіх інших. Вони не фігуранти справи. От і все", - додав він.

Про нових депутатів. Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом від партії Блок Петра Порошенка Романа Зварича, який був соратником президента Віктора Ющенка.

Про "Ощадбанк". Державний Ощадбанк закриває відділення виходячи з показників економічної ефективності.

"Абсолютно вся мережа філій, яка підпадатиме під скорочення, є економічно неефективною. Левова частка відділень "Ощаду" знаходиться в сільській місцевості. Надалі відбуватиметься не просто механічне скорочення, а оптимізація мережі із застосуванням принципів геомаркетингу, які визначають оптимальне місцезнаходження відділення з точки зору бізнесу", - заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Про опалювальний сезон. У Києві розпочали підготовку до завершення опалювального сезону, яке планується 6 квітня.